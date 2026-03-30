Бар’єри і протитанкові рови: Литва ініціювала укріплення кордону

glavcom.ua
Литва будує нову лінію оборони на кордонах з Білоруссю та Росією
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Уряд розглядає створення нової оборонної зони вздовж кордонів з Білоруссю та Калінінградом із десятками інженерних об’єктів

Міністерство оборони Литви запропонувало створити нову оборонну зону на кордонах з Білоруссю та Калінінградською областю і розширити мережу інженерних парків протидії мобільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Відповідну пропозицію зареєстрували у проєкті постанови уряду минулого тижня. Документ передбачає зміни до рішення Кабінету міністрів від липня 2024 року щодо заходів протидії мобільності.

У Міноборони Литви пропонують збільшити кількість інженерних парків з 27 до 50 об’єктів, а також до 2030 року створити ще 23 додаткові позиції в межах нової оборонної зони.

Заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас зазначив, що початково завершення проєкту планували до 2027 року, однак через розширення масштабів реалізації військові вважають за необхідне продовжити строки.

«Військові, завдяки детальному плануванню та узгодженню цієї оборонної концепції з планами НАТО, визначили, що потрібні додаткові заходи. Тому необхідно розширити мережу інженерних парків до 50, відповідно виділити фінансування та запланувати їх придбання та встановлення з часом», – сказав Годляускас.

Згідно з планом, до 2030 року резервні інженерні перешкоди продовжать встановлювати на національних дорогах і під’їздах до мостів. Самі мости мають бути оснащені конструкціями для кріплення вибухових речовин.

Окремо передбачено створення до кінця 2029 року нової зони протидії мобільності вздовж кордонів з Білоруссю та Калінінградською областю. Її ширина становитиме 150 метрів, а глибина – до 20 метрів углиб від маршруту патрулювання прикордонників.

У межах реалізації проєкту може виникнути необхідність використання приватних земель, що потребуватиме змін до законодавства. «Нашим пріоритетом зараз є монтаж на найпершій лінії – блокування прикордонних постів, закриття доріг, що ведуть з Білорусі, забезпечення сервітутів, риття протитанкових ровів та встановлення дротяних загороджень. Ми хочемо створити зону першої лінії глибиною в кілька сотень метрів, як це має бути», – наголосив заступник міністра.

За оцінками міністерства, реалізація проєкту потребуватиме близько €50 млн у період з 2026 по 2030 рік. Фінансування планують забезпечити за рахунок Державного оборонного фонду.

Нагадаємо, що Росія наразі має обмежені можливості становити пряму військову загрозу для Литви та інших країн НАТО, оскільки значна частина її ресурсів спрямована на війну проти України.

Путін стане більш договороздатним? Зеленський пояснив роль Близького Сходу у контактах з РФ
Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль
Бар’єри і протитанкові рови: Литва ініціювала укріплення кордону
Росія провалила набір до армії: що сталося
Пентагон перекинув тисячі військових на Близький Схід: подробиці
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
