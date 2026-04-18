Як Україна формує безпеку Європи

Нідерланди: коли минуле говорить про майбутнє

Є візити, які працюють на заголовки, а є – які працюють на сенс. Те, що відбулося 16 квітня в Мідделбурзі та Фліссінгені, було саме про сенс. Зеленський завершив тиждень, який почався з оборонних контрактів у Берліні, продовжився деклараціями в Осло та Римі, пройшов через «Рамштайн» – і закінчився в провінції Зеландія, де історія Другої світової війни буквально вбудована в ландшафт.

Зеленський і премʼєр Нідерландів Роб Єттен почали день біля Uncle Beach Memorial у Фліссінгені – місця, де 1 листопада 1944 року висадилися союзницькі війська в ході битви на Шельді. Та операція відкрила доступ до порту Антверпена і стала одним із поворотних моментів визволення Європи. Зеленський у промові на церемонії нагородження провів пряму паралель – і вона не була натягнутою. Тоді коаліція демократій зупиняла загарбника, який хотів вирішувати долю народів. Зараз відбувається те саме. І Нідерланди – країна, яка памʼятає ціну окупації – це розуміють, мабуть, краще за багатьох.

Головна подія дня – вручення Зеленському від імені всього Українського народу нагороди Four Freedoms Awards. Це не рядова відзнака. Серед попередніх лауреатів – Нельсон Мандела, Кофі Аннан, Ангела Меркель, Далай-лама. Нагорода існує з 1982 року і відзначає внесок у захист чотирьох свобод, проголошених Рузвельтом у 1941 році: свободи слова, віросповідання, свободи від злиднів та свободи від страху.

Вручали її премʼєр Єттен і Єлизавета Рузвельт – онука президента, чиє родове коріння сягає саме нідерландської провінції Зеландія. Були присутні Король Віллем-Александр і принцеса Беатрікс. Зеленський принципово прийняв нагороду не від свого імені, а від імені народу – і це не було дипломатичною ввічливістю. Це було визнанням того, що на пʼятому році повномасштабної війни тримається не одна людина, а мільйони.

Але окрім символіки, день мав дуже предметний зміст. Зеленський і Єттен підписали Спільну заяву про початок роботи над Drone Deal, а також ліцензійний договір, що запускає спільне виробництво дронів. Загальний обсяг нідерландських інвестицій в оборонну співпрацю – 482 мільйони євро, з яких 248 мільйонів – безпосередньо на копродукцію безпілотників.

Нідерландська компанія VDL (яка вже розгорнула у місті Борн виробництво дронів і наземних роботизованих систем для обох армій) домовилася про партнерство з українською Greentec Harvest. Тобто мова не про перерахування коштів – а про промислові ланцюги, які зшивають оборонні бази двох країн.

Окремий і, мабуть, недооцінений сюжет візиту – морський. У Фліссінгені Зеленський і Єттен зустрілися з українськими моряками, які навчаються на протимінному кораблі Zr. Ms. Makkum класу Alkmaar.

У червні корабель передадуть Україні під назвою «Генічеськ» – на честь судна, втраченого біля Кінбурнської коси у 2022 році. Це буде пʼятий протимінний корабель у складі ВМС: «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» і «Мелітополь» уже отримані від Британії, Бельгії та Нідерландів.

Екіпаж працює з підводними дронами для пошуку та знешкодження мін, значна частина моряків має реальний бойовий досвід. Після закінчення війни ці кораблі розмінують акваторію Чорного моря – і це вже не про абстрактне «відновлення», а про конкретний інструмент для нього.

Ще один вимір, який цього тижня часто залишався в тіні оборонних угод, – відповідальність. Нідерланди – це Гаага. Місто Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду ООН, Євроюсту. Зеленський на церемонії прямо сказав: війни повертаються, тому що ті, хто їх починає, не вірять у відповідальність.

І додав: працюємо над створенням трибуналу щодо агресії Росії, і Нідерланди – один із лідерів цього процесу. Це не риторика для урочистого заходу. Це юридична програма, яка просувається паралельно з оборонною і дипломатичною. І саме в Нідерландах ця тема має особливу вагу – тут міжнародне правосуддя не абстракція, а індустрія і традиція.

Нарешті – енергетика і євроінтеграція. Лідери домовилися спільно працювати над захистом та розбудовою української енергетики, зокрема децентралізованої, і вже мають перший драфт відповідного документа.

Обговорили розблокування європейського пакета підтримки та відкриття переговорних кластерів для вступу України до ЄС. Ці теми не роблять заголовків, але без них не буде повної картини: Зеленський тримає одночасно безпековий, промисловий, юридичний, енергетичний і євроінтеграційний треки – і жоден із них не випускає з уваги.

Підсумок тижня Берлін – Осло – Рим – Рамштайн – Мідделбург можна сформулювати так: Україна перестала бути лише темою порядку денного європейських столиць. Вона стала частиною самої конструкції європейської безпеки.

Кожен наступний крок – від спільного виробництва зброї до трибуналу, від протимінних кораблів до енергетичних проєктів – це цеглина в архітектурі, яку, на відміну від разових поставок, буде значно складніше демонтувати. І це, мабуть, найважливіший результат.