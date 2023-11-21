Німеччина урізає витрати свого уряду – Spiegel

Мінфін Німеччини пропонує посадовцям переглянути свої витрати

Після судового рішення про неправомірність перерозподілу старих незатребуваних кредитних коштів міністерство фінансів ухвалило рішення заморозити майже всі бюджетні витрати. Про це пише видання Spiegel з посиланням на конфіденційний документ відомства, розісланий всім міністерствам країни.

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«Міністерство фінансів натискає на екстрене фінансове гальмо та заморожує ліміт на бюджетні зобов'язання поточного 2023 року», – пише видання.

Згідно з цитованим документом, це стосуватиметься бюджетів майже всіх міністерств. Додаткові виплати надалі будуть можливі лише у виняткових випадках і після схвалення Мінфіном країни, щоб у майбутньому уникнути непосильного навантаження бюджету.

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Торкнеться це, серед іншого, фінансування заходів уряду щодо утримання цін на енергоносії та електрику. У документі наголошується, що заходи не застосовуватимуться до таких конституційних органів, як уряд та парламент Німеччини, також федеральний конституційний суд Німеччини.

Цей крок вжито внаслідок прийнятого раніше рішення конституційного суду Німеччини, який визнав неправомірним перерозподіл 60 мільярдів євро незатребуваних кредитних коштів із додаткового бюджету на 2021 рік для боротьби з пандемією коронавірусу до фонду захисту клімату. У своєму рішенні суд спирається на чинне правило так званого «боргового гальма», яке не дозволяє надміру збільшувати борговий бюджет держави.

За планами уряду, до фонду захисту клімату та кліматичної трансформації мали бути закладені 211 мільярдів євро на розвиток водневих та напівпровідникових технологій, утеплення будівель з метою економії енергоносіїв та декарбонізацію промисловості. На ці цілі Берлін мав намір витратити вже 2024 року 58 мільярдів євро зі згаданого фонду, а також 54 мільярди євро з держбюджету на прокладання оптоволоконних ліній, модернізацію залізничних та дорожніх інфраструктур.

Водночас, як пише видання Tagesschau, відповідно до звіту Федерального міністерства фінансів, федеральні податкові надходження та податкові надходження штату впали в жовтні. Вони впали на 0,6% до 56,3 мільярда євро порівняно з тим же місяцем минулого року. У вересні спостерігалося зростання на добрих 13%. У жовтні надходження від податків у фонд заробітної плати впали майже на 8%, а податок на прибуток – більш ніж на 16%, тоді як податки на продаж зросли на 2,5%.

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Нагадаємо, бюджетний комітет Німеччини призупинив обговорення проекту бюджету на 2024 рік. На цей проект було закладено кошти, призначені для фінансової підтримки України. Причиною призупинення обговорення проекту бюджету стало рішення Конституційного суду Німеччини, яке позбавило уряд ФРН €60 млрд.

За словами джерела агентства, нині правляча коаліція Німеччини всіма силами намагається «залатати дірку» в бюджеті, яка виникла через рішення Конституційного суду ФРН. Втрата інвестиційних коштів створює загрозу уповільнення економічного зростання країни. Політики припускають, що уряду країни доведеться скоротити витрати. Один із пунктів державного бюджету, який так і не вдалося затвердити, стосується подвоєння фінансової допомоги Україні до €8 млрд 2024 року.