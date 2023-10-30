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Росія скасувала безвіз з Україною, анонс «смарт-мобілізації». Головне за 30 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія скасувала безвіз з Україною, анонс «смарт-мобілізації». Головне за 30 жовтня
фото з відкритих джерел

Запуск «смарт-мобілізації» дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись

Росія скасувала безвіз з Україною, анонс запуску «смарт-мобілізації». «Главком» зібрав у добірку новини 30 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія скасувала безвіз з Україною

Москва повідомила про припинення дії угоди про безвізові поїздки громадян Росії та України. Відповідну заяву МЗС країни опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

Уточнюється, що документ втратив чинність із 1 січня поточного року. Він був підписаний у Москві 16 січня 1997-го.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з Росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

Міноборони видало премій на понад 120 млн грн військовим, які перебували в тилу

Міністерство оборони України провело аудит у приблизно 40 військових частинах України та виявило, що командування деяких виплачувало військовослужбовцям, які не брали безпосередньої участі у бойових діях на фронті, премії у 100 тис. грн. Загалом військовим виплатили понад 123 млн грн.

За даними служби внутрішнього аудиту Міноборони, чинні правила щодо премій військовослужбовцям дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни «бойові дії» та «бойове (спеціальне) завдання». Відтак, командування військових частин могло виплачувати премії службовцям, які не брали участі у бойових діях на фронті.

Time виніс на обкладинку сумного Зеленського

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського», – йдеться на обкладинці журналу.

Автором матеріалу є Саймон Шустер. Він розповідає про труднощі президента у тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після вибуху конфлікту в Ізраїлі, згадує про проблеми з корупцією тощо.

Федоров анонсував запуск «смарт-мобілізації»

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску «смарт-мобілізації». За його словами, нововведення дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватись. Федоров також додав, що пілот планується до запуску «через місяць-два».

Окупанти розстріляли полонених нацгвардійців під Запоріжжям

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених. Про це він написав у X (Тwitter) і опублікував моторошні фото.

Стерненко повідомив, що росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

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Теги: росія Міноборони війна мобілізація Володимир Зеленський

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