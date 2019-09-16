Форум Пінчука «YES»: вовки зібралися, аби поговорити про те, як зробити овець щасливішими

На ваше «YES» (Yaлтинський Европейський Sаміт) мало би прозвучати «NO» (національна опозиція). Але такої - вже, або поки що - немає в природі

Коли вони говорять про щастя - вони мають на увазі себе, а не вас, шановні українці, ви для них - лише м'ясо, вовна і шкіра

Київ. Міжнародний форум В.Пінчука «YES». Девіз - «Щастя зараз».

Навіть не знаю, яка метафора більше підходить під ідею цього зібрання. Мабуть така: вовки зібралися разом, аби поговорити про те, як зробити овець щасливішими...

Бо коли вони говорять про щастя - вони мають на увазі себе, а не вас, шановні українці, ви для них - лише м'ясо, вовна і шкіра і якщо вони щось і хочуть зробити для вас, - то лише дати вам трохи свіжої травички, аби ви не запаршивіли від голоду. Бо це вдарить по їхній економіці.

Бо їхнє щастя - бути завжди біля влади. При будь-якому президенті, уряді чи економічному устрої. Контролювати владу. Присмоктатися до грошових потоків і смоктати, смоктати...

Для цього вони мають забезпечити тотальний контроль, над урядами і народами країн. Яким чином? А дуже легко. Сьогодні народи контролюються через інформаційний простір - телеканали і радіостанції. Тому вони скупили їх оптом і вроздріб. Через них вони визначають, кому бути зіркою, а кому скніти в невідомості. Кого зробити лідерами громадської думки, а кого ізолювати від активного інформаційного простору. На практиці - вас просто «не помічають» ви не потрапляєте в їхні рейтингові шоу, ваші думки не важать нічого проти думок їхніх протеже, масово розтиражованих на всю країну...

Проілюструю це на прикладі мого особистого «українського щастя». Так склалося за всі 30 років мого існування в культурному просторі країни - жодного разу ні один із Ваших персональних телеканалів, пане Пінчук (ICTV, Новий, СТБ) не запросив мене на жодну програму, моє прізвище не з»являлося у ваших новинах, хоча інформаційних приводів було достатньо - концерти, творчі вечори, презентації книжок, зарубіжні виступи тощо) мабуть, це було не цікаво. Чому?! Прізвище не підходяще? Чи мої життєві і творчі орієнтири?

За тридцять років активного творчого життя у мене зберігається відео п»яти моїх великих концертів у НП «Україна». Я, наївний, колись намагався розмістити їх на ваших телеканалах, ще не розуміючи, що справа навіть не в грошах, які я маю заплатити за телеефір (хоча на створення телепродукту вже викинуто кілька десятків тисяч доларів!) А справа в тому, що я просто «неформат». Тобто, не відповідаю тим прототипам, якими ви наводнюєте український культурний простір через своїх топ-менеджерів.

І справа, пане Пінчук, не лише у Вас особисто, а й у всіх інших персоналіях олігархів, які є власниками провідних українських телеканалів. Це ви всі разом за два десятиліття побудували таку Україну - знищили будь-які моральні засади народу, нав»язали йому фальшиві цінності, розтлили і розбестили молодь, виростивши ціле покоління людей без культурного та історичного коріння.

Я добре пам'ятаю, як колись прийшов на переговори на канал «Інтер», коли його очолював покійний Олександр Зінченко. Він був відвертіший і щиріший за інших - це нинішні топ-менеджери беруть відео на перегляд і повертають його зі словами «вибачте, не наш формат», навіть не розпечатавши диск. А він - чесно передивився і спитав мене: «А чому я маю розкручувати тебе? Яка мені з цього користь? Телебачення - це зовсім не те, що ти думаєш! Ти повинен бути вигідний або в економічному або в політичному сенсі. Інакше я створюю собі проблеми...»

Сьогодні, через два десятки років я розумію, що таке Україна без «проблем». Це корупційна країна, поділена між олігархами, де все купується і продається, де немає правди, а суцільна маніпуляція, де немає жодної потужної політичної сили, яка могла б на ідейному і моральному рівні протистояти цьому всевладдю олігархів, для яких сильна держава з глибоким національним корінням і свідомим народом, то найбільша загроза їхньому статус-кво.

Тому ви зачистили весь інформаційний простір від національних партій і патріотичних рухів, ви ізолювали від ефірів усіх, хто якимсь чином не пов»язаний з вами, а замість ваших справжніх опонентів виставили тих, хто грає за вашими правилами.

Буквально, на днях мені подзвонили мої друзі і повідомили, що на каналі «Чорноморська ТРК» іде мій ювілейний «Полустанок Любові», який вони зараз дивляться зі сльозами на очах... Я, безмірно вдячний цій телекомпанії та іншим, невеличким мовникам, який беруть до ефіру цей неймовірно теплий і значимий для мене концерт», в якому усе моє творче життя...

Однак, повертаючись до розуміння щастя, про яке ви, панове вовки, говорили на своєму форумі, я не вірю у вашу щирість зробити Українців щасливими. Бо це ви обрекли мене і багатьох моїх колег, справжніх талановитих українців, на інформаційну ізоляцію. І поява таких як я в ефірах ваших телеканалів абсолютно неприпустима ні за яких обставин.

Бо ви активно і вперто творите свою - зручну й вигідну вам еліту, глобалізовану і причесану на потрібний манер. А потім - приводите її до влади. Вам не потрібна наша страшна і прекрасна реальність, наші таланти, глибінь душі і висота вільного натхнення. Вам потрібен продукт, який добре продається і призвичаює країну до вашого розуміння щастя.

На ваше «YES» (Yaлтинський Европейський Sаміт) мало би прозвучати «NO» (національна опозиція). Але такої - вже, або поки що - немає в природі. А в свідомості є лише те, що є на ваших каналах.

Бо, як написано в одній відомій байці «Ми винні тільки в тім, що хочеться вам жерти...»

Але так не буде завжди, бо світ змінюється...

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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