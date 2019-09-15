Дружина Зеленського розповіла, чим хоче займатися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина президента України Олена Зеленська Фото пресслужби глави держави

Наразі розробляється стратегія її дій та ініціатив

Дружина президента України Олена Зеленська збирається підтримувати спорт, сферу здоров’я дітей і проекти культурної дипломатії. Вона кілька місяців виконувала представницькі функції, але зараз хоче віддати перевагу близьким для себе гуманітарним місіям

Про це вона заявила на щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє пресслужба глави держави.

«Я Олена Зеленська. Мені 41 рік, у мене двоє дітей, улюблена робота, а також чоловік, який дуже любить сюрпризи... Сьогодні моя прем’єра – мій перший публічний виступ як дружини президента», – сказала дружина українського лідера.

Вона зазначила, що тема нинішньої зустрічі YES – це «Щастя зараз». «І це якнайкраще збігається з моїми відчуттями і ставленням до життя. Що особисто для мене щастя? Це мати можливість мріяти і відразу ж втілювати свої мрії», – заявила Зеленська.

Перша леді розповіла, що наразі розробляється стратегія її дій та ініціатив. За її словами, вже виокремлено низку напрямків роботи, це, зокрема, «здоров’я майбутніх поколінь, що включає пренатальну галузь, шкільне харчування, фізичне виховання та активність дітей».

Олена Зеленська зазначила, що планує спиратися на експертів, профільні міністерства та організації. Крім того, її цікавить підтримка спорту (олімпійського і паралімпійського), а також проекти культурної дипломатії.

«Настав час діяти. Вже декілька місяців я виконую низку представницьких функцій, а зараз хочу обрати для себе гуманітарні місії, які мені близькі», – додала вона.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань у Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал із журналістами.

Дружина президента України Олена Зеленська провела зустріч із дружиною прем’єрміністра Ізраїлю Сарою Нетаньягу та поділилася з нею мрією зняти фільм про трагедію Бабиного Яру.