Серія вибухів пролунала над Саратовом: під ударом НПЗ (фото)

О 00:46 було введено план «Килим» в аеропорту Саратова

У ніч на 20 вересня у Саратовській області прогриміла серія потужних вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під ударом БпЛА опинився місцевий НПЗ, пише «Главком».

Місцеві жителі повідомили, що було чутно не менше чеми вибухів близько 01:15 та 01:30 ночі.

О 00:46 було введено план «Килим» в аеропорту Саратова. Також про вибухи повідомляють жителі сусіднього міста Енгельс.

Як відомо, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ).

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовську область Росії. За повідомленням моніторингових каналів, внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на одному з місцевих нафтопереробних заводів