Україна та МВФ збільшили оцінку фінансового дефіциту до кінця 2027 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
МВФ висловив занепокоєння щодо оцінок Україною своїх потреб у фінансуванні
Дефіцит зовнішнього фінансування України збільшився майже вдвічі від попередніх показників

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості щодо дефіциту зовнішнього фінансування. Спочатку Київ оцінював цю потребу у 38 млрд доларів, але після переговорів з МВФ цю цифру було збільшено до $65 млрд до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання з посиланням на власні джерела, розбіжності в оцінках виникли на тлі збільшення військового бюджету України, що вплинуло на її фінансову стабільність. Ця узгоджена оцінка вже була надана Європейській комісії. Планується, що ЄС надасть значну частину необхідної суми, використовуючи кошти, отримані від заморожених російських активів.

МВФ висловив занепокоєння щодо оцінок Україною своїх потреб у фінансуванні, оскільки війна змусила країну збільшити свій військовий бюджет, що поставило під загрозу її фінансову стійкість. Країна постраждала від зростаючого небажання США – колись її найбільшого донора – продовжувати надавати допомогу за адміністрації президента Дональда Трампа .

Президент України Володимир Зеленський обговорив це питання з головою МВФ Крісталіною Георгієвою на Генеральній Асамблеї ООН.

«Ми обговорили можливості використання заморожених російських активів на благо України та всі потенційні напрямки співпраці, включаючи нову програму, спрямовану на підтримку стійкості нашої країни в найближчі роки», – сказав Зеленський.

За попередніми оцінками, нова програма МВФ може становити близько $8 млрд.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки. 

Теги: МВФ Україна Держбюджет

