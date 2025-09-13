Головна Країна Події в Україні
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Це розширення війни». Зеленський відреагував на дрони у повітряному просторі країн НАТО
Зеленський укотре закликав союзників посилити санкції проти Росії
фото з відкритих джерел

«Не чекайте десятків «шахедів» і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення», – закликав союзників президент України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські дрони у повітряному просторі Румунії та Польщі. Як інформує «Главком», відповідну заяву він опублікував у Telegram.

«Сьогодні Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон у її повітряному просторі. За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща задіяла військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії», – сказав президент.

За словами Зеленського, фактично весь день російські дрони в різних регіонах України. Були й у північних областях, вздовж кордону з Білоруссю. За попередньою інформацією, було використання й повітряного простору Білорусі для заходу в повітряний простір України в напрямку Волині.

«Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», – додав глава держави.

Саме тому, на думку президента України, треба діяти завжди превентивно, виходячи з принципу, що не буває малозначимих воєнних загроз від тих, хто звик знищувати незалежність та життя інших. Росія звикла й повинна відчути наслідки.

«Санкції проти Росії потрібні. Тарифи проти російської торгівлі потрібні. Спільний захист потрібен, і Україна запропонувала партнерам створити саме таку систему захисту. Не чекайте десятків «шахедів» і балістику, щоб нарешті ухвалити рішення», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. 

Крім того, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня. Зокрема, у повітряному просторі країни діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки були у стані найвищої готовності.

Також військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі.

Читайте також:

Теги: росія Польща Румунія військові Володимир Зеленський безпілотник системи ППО

