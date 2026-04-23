Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав
Сьогодні, 23 квітня, близько 9:20, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові. За словами правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.
Як зазначає пресслужба, після повідомлення про постріли негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку, спецпризначенці та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини, а також працівники Управління патрульної поліції Львівської області.
За словами правоохоронців, постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно. Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер Флобер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.
Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події.
