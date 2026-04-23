Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
Стрілець був доставлений до спеціального лікувального закладу
фото: Поліція Львівської області

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Сьогодні, 23 квітня, близько 9:20, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які чули мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Грінченка у Львові. За словами правоохоронців, стріляв 34-річний мешканець однієї з квартир будинку, який має ментальні порушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

Як зазначає пресслужба, після повідомлення про постріли негайно виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, оперативники карного розшуку, спецпризначенці та співробітники інших підрозділів поліції Львівщини, а також працівники Управління патрульної поліції Львівської області.

Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям фото 1
Поліцейські вилучили револьвер та скерували на експертне дослідження
Поліцейські вилучили револьвер та скерували на експертне дослідження
фото: поліція Львівської області

За словами правоохоронців, постріли були здійснені у помешканні з револьвера системи Флобер, який чоловік, побачивши правоохоронців, викинув у вікно. Постраждалих внаслідок події немає. Револьвер Флобер поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Зловмисник був доставлений до спеціального лікувального закладу. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано.

Розкрадання коштів Української асоціації футболу: справу Павелка передано до суду
Стрілянина у Львові: затриманий має проблеми з психічним здоровʼям
Збитків майже на пів мільярда. Правоохоронці викрили схему розкрадання грошей «Укренерго»
У Львові сталася стрілянина: поліція повідомила перші деталі
Убила військового під час побачення. На Закарпатті поліція затримала російську агентку
Справа «щура» в СБУ. Козюра хоче, щоб його обміняли в РФ

