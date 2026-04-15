Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї
фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

На Харківщині правоохоронці розслідують убивство: чоловіка підозрюють у задушенні тещі, після чого він майже півтора року зберігав її тіло в сараї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

«Трагедія сталася у листопаді 2024 року на території домоволодіння у селищі Велетень Чугуївського району. Між зятем і тещею виникла сварка. У ході суперечки чоловік наніс їй кілька ударів у голову, від чого та упала на підлогу. Не зупиняючись, він продовжив побиття, після чого – задушив жінку», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї. Там він зберігав труп майже півтора року.

«Знайома потерпілої, яка тривалий час не бачила жінку, звернулася до поліції із заявою про її зникнення. У квітні 2026 року чоловік, дізнавшись, що правоохоронці планують провести огляд домоволодіння, запанікував. Аби позбутися доказів було залучено знайомого, який іноді допомагав родині по господарству та не був обізнаний про вміст пакету, який його попросили винести з сараю. Сприймаючи це як звичайну допомогу в побутових справах, він допоміг завантажити пакет до мікроавтобуса, щоб вивезти та викинути його», – наголошують правоохоронці.

Зазначається, що дорогою правоохоронці зупинили автівку для перевірки. Саме під час огляду транспортного засобу було виявлено труп.За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До слова, на Житомирщині поліція затримала двох дезертирів. Вони підозрюються у вчиненні подвійного вбивства в Харківській області.

Теги: Харківщина вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua