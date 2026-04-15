На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

На Харківщині правоохоронці розслідують убивство: чоловіка підозрюють у задушенні тещі, після чого він майже півтора року зберігав її тіло в сараї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

«Трагедія сталася у листопаді 2024 року на території домоволодіння у селищі Велетень Чугуївського району. Між зятем і тещею виникла сварка. У ході суперечки чоловік наніс їй кілька ударів у голову, від чого та упала на підлогу. Не зупиняючись, він продовжив побиття, після чого – задушив жінку», – йдеться у повідомленні.

За даними поліцейських, чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї. Там він зберігав труп майже півтора року.

«Знайома потерпілої, яка тривалий час не бачила жінку, звернулася до поліції із заявою про її зникнення. У квітні 2026 року чоловік, дізнавшись, що правоохоронці планують провести огляд домоволодіння, запанікував. Аби позбутися доказів було залучено знайомого, який іноді допомагав родині по господарству та не був обізнаний про вміст пакету, який його попросили винести з сараю. Сприймаючи це як звичайну допомогу в побутових справах, він допоміг завантажити пакет до мікроавтобуса, щоб вивезти та викинути його», – наголошують правоохоронці.

Зазначається, що дорогою правоохоронці зупинили автівку для перевірки. Саме під час огляду транспортного засобу було виявлено труп.За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області 46-річному чоловіку повідомлено про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

