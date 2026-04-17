У Львові лікарі провели унікальну операцію малюку із дзеркальними органами (фото)

glavcom.ua
Дем'ян народився із дзеркальними органами
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Маленький пацієнт мав вроджену ваду серця

Однорічний Дем’ян із Закарпаття народився із вродженою вадою серця та дзеркальними органами. Хлопчик потребував серйозного оперативного втручання, яке йому провели лікарі зі Львова. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дитячої лікарні Святого Миколая.

Дем’ян має незвичне розташування внутрішніх органів. Більшість із них розташовані дзеркально. За словами лікарів, таке трапляється вкрай рідко, зазвичай дзеркальне розміщення органів ніяк не впливає на здоров’я і самопочуття.

«Це означає, що його сердечко, селезінка й підшлункова знаходяться справа, а печінка та, скажімо, апендикс навпаки – зліва. Тобто, абсолютно всі органи грудної клітки та черевної порожнини розташовані протилежно», – йдеться в повідомленні.

Однорічний Дем'ян зі своєю мамою
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

На дев’ятому місяці життя лікарі виявиои в серці Дем’яна шуми в серці. Медики з’ясували, що в хлопчика є дефект міжпередсердної перегородки із частковим аномальним дренажем легеневих вен. «У нього ці судини впадали не у своє рідне ліве передсердя, а в праве, котре, втім, через дзеркальне розташування органів було фізично розташоване зліва. Така серцева вада в поєднанні з анатомічними особливостями малюка потребувала серйозного оперативного втручання», – пояснили в лікарні.

Хлопчик має дзеркальне розташування внутрішніх органів
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Тож лікарі взялися за лікування дитини та провели мініінвазивне втручання – через маленький розріз під пахвою, що було малотравматичним варіантом. «Під час операції кардіохірурги закрили великий дефект міжпередсердної перегородки та перенаправили потік крові з легеневих вен у ліве передсердя – так як це має бути анатомічно правильно. Складне втручання тривало 2 години й минуло успішно», – зазначається в дописі.

Лікарі провели операцію малюку із дзеркальними органами
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

На наступний день після операції пацієнта вже перевели у звичайну палату, а на п’ятий день він вирушив додому. Наразі Дем’ян після операції добре харчується, набирає вагу та гарно спить.

Нагадаємо, шестирічний хлопчик Микола Жеребов отримав другий шанс на життя – йому успішно пересадили донорське серце. Микола Жеребов мав вроджену ваду серця, з народження хлопчик був під постійним наглядом лікарів. Він переніс дві операції, також в момент критичного стану життя шестирічного хлопчика підтримував апарат ЕКМО (прилад, що тимчасово замінює функції серця та легень, насичуючи кров киснем поза тілом).

