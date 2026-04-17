Фігурант справи про вбивство Фаріон оголосив голодування

Лариса Голуб
Зінченко оголосив голодування під час чергового засідання суду
В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через нібито порушення його конституційних прав

Сьогодні, 17 квітня, у Львові тривало судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудний В’ячеслав Зінченко під час засідання оголосив про початок голодування, звинувативши суд у порушенні його конституційних прав, інформує «Главком».

Повідомляється, що захисник Зінченка Ігор Сулима подав заяву про відвід складу колегії суддів Шевченківського районного суду у справі про вбивство Ірини Фаріон через нібито їхню упередженість. За словами адвоката, суд систематично відмовляє захисту у:

  • допиті ключових свідків та оперативних працівників, які брали участь у слідстві;
  • виклику експертів та слідчих, що проводили огляд місця події;
  • призначенні необхідних додаткових експертиз та витребуванні доказів.

«Суд систематично і без належної мотивації відмовляє стороні захисту. Такі дії явно несуть процесуальну нерівність між сторонами», – заявив адвокат.

Натомість прокурор прокурор Дмитро Петльований нагадав, що за увесь час судового розгляду сторона захисту подала лише одну апеляційну скаргу на таке рішення, хоча має таке право. У відводі колегії суддів стороні захисту відмовили. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Саме після цього рішення В’ячеслав Зінченко публічно оголосив про початок голодування. Свій крок він пояснив протестом проти дій суду та намаганням привернути увагу до нібито порушень його прав як обвинуваченого.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Раніше писали, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Читайте також:

Читайте також

Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
17 березня, 21:04
Судді задовольнили клопотання прокурора
Справа про замах на Буданова: суд продовжив арешт обвинуваченим
17 березня, 22:15
Приміщення на вулиці Бойчука, 1/2
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
25 березня, 09:30
Окупаційний Судацький міський суд
В окупованому Криму чоловік отримав покарання за мем з фразою «М*скаль – не людина»
2 квiтня, 22:03
Найбільше виграних справ зафіксовано на Одещині
OnlyFans проти Податкової: скільки справ виграли моделі
3 квiтня, 10:36
Літній чоловік встиг подолати дві смуги руху, проте на третій, останній, потрапив під колеса автівки
Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків
8 квiтня, 09:48
Судове засідання в справі Зінченка перенесли через відсутність адвокатів
Судді перенесли засідання у справі Фаріон: у чому причина
8 квiтня, 12:33
Перший обід звільнених із полону складатиметься із наваристого овочевого супу на м’ясному бульйоні, хліба і компоту
Перший обід на рідній землі: чим годують звільнених із полону захисників та чи дозволять їм паску
11 квiтня, 21:49
Після невдалої операції підозрюваний лікар звільнився з медичного центру
Пацієнт осліп, перед судом постане лікар-отоларинголог
15 квiтня, 14:11

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
