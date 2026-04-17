Фігурант справи про вбивство Фаріон оголосив голодування

В’ячеслав Зінченко оголосив голодування через нібито порушення його конституційних прав

Сьогодні, 17 квітня, у Львові тривало судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудний В’ячеслав Зінченко під час засідання оголосив про початок голодування, звинувативши суд у порушенні його конституційних прав, інформує «Главком».

Повідомляється, що захисник Зінченка Ігор Сулима подав заяву про відвід складу колегії суддів Шевченківського районного суду у справі про вбивство Ірини Фаріон через нібито їхню упередженість. За словами адвоката, суд систематично відмовляє захисту у:

допиті ключових свідків та оперативних працівників, які брали участь у слідстві;

виклику експертів та слідчих, що проводили огляд місця події;

призначенні необхідних додаткових експертиз та витребуванні доказів.

«Суд систематично і без належної мотивації відмовляє стороні захисту. Такі дії явно несуть процесуальну нерівність між сторонами», – заявив адвокат.

Натомість прокурор прокурор Дмитро Петльований нагадав, що за увесь час судового розгляду сторона захисту подала лише одну апеляційну скаргу на таке рішення, хоча має таке право. У відводі колегії суддів стороні захисту відмовили. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Саме після цього рішення В’ячеслав Зінченко публічно оголосив про початок голодування. Свій крок він пояснив протестом проти дій суду та намаганням привернути увагу до нібито порушень його прав як обвинуваченого.

Нагадаємо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

«Главком» писав, що прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Раніше писали, що з’явилися нові докази вини Зінченка. Про це стало відомо на черговому слуханні у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Центральним моментом засідання стали результати одорологічної експертизи, що вказують на можливу причетність обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.