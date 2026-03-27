Атака на Львів 24 березня: влада повідомила про стан постраждалих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Львів 24 березня: влада повідомила про стан постраждалих
Пошкоджений Росією будинок на пл. Соборній
фото: Львівська міська рада

24 березня вдень росіяни атакували Львів

У Львові в лікарнях залишаються шестеро людей, які постраждали внаслідок російської атаки вдень 24 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міськраду.

«У лікарнях Львова залишаються 6 постраждалих внаслідок атаки росіян 24 березня. Динаміка усіх – позитивна, загрози життю немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

До слова, чоловік вивісив український прапор на балконі житлового будинку на Сихові у Львові, пошкодженого внаслідок російської атаки.

Зауважимо, міський голова Львова Андрій Садовий одразу після ворожого обстрілу 24 березня, коли у місті ще ліквідовували наслідки влучань, у своїх соцмережах поставив під сумнів роботу захисників неба. Мер висловив невдоволення тим, що ворожі дрони змогли долетіти до житлових кварталів, і натякнув на недостатній захист міста. Його публічна критика ефективності протиповітряної оборони спровокувала миттєву реакцію військових та шквал обурення в соціальних мережах.

Зокрема, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту.

Як повідомлялося, Український інститут національної пам’яті закликає громадськість, науковців та культурних діячів підписати відкрите звернення до міжнародної спільноти. Головна вимога – позбавити Російську Федерацію членства в ЮНЕСКО через систематичне нищення української культурної спадщини, що має світове значення. 

Окупанти за день 50 разів атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина
Окупанти за день 50 разів атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина
Атака на Львів 24 березня: влада повідомила про стан постраждалих
Атака на Львів 24 березня: влада повідомила про стан постраждалих
Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
Коломойського знову не доставили на засідання ТСК
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
Генштаб заявив про знищення російського комплексу «Валдай» і складів боєприпасів
McDonald's відновив роботу в Миколаєві
McDonald's відновив роботу в Миколаєві
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт

