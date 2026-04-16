26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька

Ірина Міллер
glavcom.ua
26 ударів ножем та обрізаний ніс: киянина судитимуть за звіряче вбивство дядька
Підозрюваному у вбивстві загрожує довічне ув’язнення
фото з відкритих джерел

71-річний чоловік та його 67-річний племінник посварилися, повернувшись з поминок свого родича

У Подільському районі столиці судитимуть 67-річного киянина, який під час п’яної сварки з особливою жорстокістю вбив свого родича. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує «Главком»

Інцидент стався у листопаді 2025 року. Після повернення з поминок між чоловіками виникла сварка. Слідчі вважають, що під час конфлікту племінник, перебуваючи у стані сп’яніння, напав на 71-річного родича.

Повідомляється, що п’яний племінник схопив ніж і завдав дядькові 26 ударів. На цьому він не зупинився: чоловік понівечив обличчя загиблого, відрізавши йому ніс та верхню губу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

71-річний чоловік та його 67-річний племінник посварилися, повернувшись з поминок свого родича
71-річний чоловік та його 67-річний племінник посварилися, повернувшись з поминок свого родича
фото: Київська міська прокуратура

Після події підозрюваний залишився у квартирі. Пізніше він заявив, що не пам’ятає обставин того вечора і не може пояснити свої дії.

Справу вже передали до суду. Чоловіку інкримінують умисне вбивство. У разі доведення вини йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічний строк.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці розслідують убивство: чоловіка підозрюють у задушенні тещі, після чого він майже півтора року зберігав її тіло в сараї. За даними поліцейських, чоловік помістив тіло родички у пакет і переніс до сараю на подвір’ї. Там він зберігав труп майже півтора року.

До слова, на Житомирщині поліція затримала двох дезертирів. Вони підозрюються у вчиненні подвійного вбивства в Харківській області.

