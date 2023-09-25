Росіяни злякались власної ФСБ?

Абсурд в РФ лише посилюється

У Москві проходить демонтаж вивіски на прикордонній академії ФСБ РФ.

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Справа в тому, що девізом академії є вислів «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Цей девіз і був на вивісці академії.

Зараз його демонтують, з приводу чого деякі росіяни сміються що і чужої вже землі взяли, яку назвали своєю, і вже встигли віддати. І типу з таким девізом ФСБ в поточній реальності ну зовсім не зручно.

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Всьо чекістам зручно, дивно так думати, що незакомплексованість їм притаманна через антропоморфність.

Просто росіяни не знають походження того девізу, як і загалом історії власної країни.

Це літературна цитата з політичного звіту Йосипа Сталіна на 16-му зʼїзді компартії у 1930 році. В цьому звіті Сталін, наприклад, анонсував «створення великих сільгосппідприємств». Чому організаційне питання йшло в політичній доповіді? Бо це був привід для початку переходу від витиснення «кулаків», тобто заможних селян, до «остаточної ліквідації як класу». Тобто до фізичного знищення селян і зокрема Голодомору українського народу.

Сама цитата в оригіналі звучала так «Эту политику мира будем вести и впредь всеми силами, всеми средствами. Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».

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Після цієї цитати йдеться про початок масової індустріалізації в СРСР, яка, як ви всі знаєте, мала у ті часи величезний віськово-промисловий ухил. Тобто це анонс технічного переоснащення радянської армії. Це фраза, яка каже, що СРСР почав готуватися до агресивної війни.

Підтвердженням двозначності даної цитати є її літературна версія, яку і використовує прикордонна академія ФСБ.

Справа в тому, що цитату академія використовує не у варіанті Сталіна, а у варіанті, який був у фільмі 1939 року «Трактористи».

Цей фільм як би про село та трактористів, але ні. Головний герой фільма дембель. І в цьому фільмі вперше була виконана пісня «Три танкіста», яка стала неофіційним гімном прикордонників та танкових військ. І була вперше виконана пісня «Броня крєпка і танкі наши бистри», яка офіційно має назву «Марш радянських танкістів».

Ось такі трактористи.

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Так от саме з цього маршу цитата і є.

Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, И первый маршал в бой нас поведет. Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, Мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим не пяди, Но и своей вершка не отдадим.

Ворог у засаді, за яким ти слідкуєш, може чекати лише на власній території, куди радянські танкисти і були повинні піти за наказом Сталіна. Це агресивний марш про початок майбутньої агресивної війни. Написаний був за результатами битви за Халхін-Гол в Монголії проти японців. Монголія у склад СРСР, нагадаю, так і не ввійшла. Тобто воювали танкісти-трактористи на території чужої держави на кордоні з японським протекторатом Маньчжурією.

Так що цитата повністю відповідає поточній російській реальності і ніяких проблем з поточною пропагандою РФ не має. Це такий радянський варіант «нас там нєт».

Тому думаю, що вивіску поновлять без літературних змін.