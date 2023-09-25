Росіяни злякались власної ФСБ?
Абсурд в РФ лише посилюється
У Москві проходить демонтаж вивіски на прикордонній академії ФСБ РФ.
Справа в тому, що девізом академії є вислів «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Цей девіз і був на вивісці академії.
Зараз його демонтують, з приводу чого деякі росіяни сміються що і чужої вже землі взяли, яку назвали своєю, і вже встигли віддати. І типу з таким девізом ФСБ в поточній реальності ну зовсім не зручно.
Всьо чекістам зручно, дивно так думати, що незакомплексованість їм притаманна через антропоморфність.
Просто росіяни не знають походження того девізу, як і загалом історії власної країни.
Це літературна цитата з політичного звіту Йосипа Сталіна на 16-му зʼїзді компартії у 1930 році. В цьому звіті Сталін, наприклад, анонсував «створення великих сільгосппідприємств». Чому організаційне питання йшло в політичній доповіді? Бо це був привід для початку переходу від витиснення «кулаків», тобто заможних селян, до «остаточної ліквідації як класу». Тобто до фізичного знищення селян і зокрема Голодомору українського народу.
Сама цитата в оригіналі звучала так «Эту политику мира будем вести и впредь всеми силами, всеми средствами. Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».
Після цієї цитати йдеться про початок масової індустріалізації в СРСР, яка, як ви всі знаєте, мала у ті часи величезний віськово-промисловий ухил. Тобто це анонс технічного переоснащення радянської армії. Це фраза, яка каже, що СРСР почав готуватися до агресивної війни.
Підтвердженням двозначності даної цитати є її літературна версія, яку і використовує прикордонна академія ФСБ.
Справа в тому, що цитату академія використовує не у варіанті Сталіна, а у варіанті, який був у фільмі 1939 року «Трактористи».
Цей фільм як би про село та трактористів, але ні. Головний герой фільма дембель. І в цьому фільмі вперше була виконана пісня «Три танкіста», яка стала неофіційним гімном прикордонників та танкових військ. І була вперше виконана пісня «Броня крєпка і танкі наши бистри», яка офіційно має назву «Марш радянських танкістів».
Ось такі трактористи.
Так от саме з цього маршу цитата і є.
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
И первый маршал в бой нас поведет.
Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде,
Мы начеку, мы за врагом следим.
Чужой земли мы не хотим не пяди,
Но и своей вершка не отдадим.
Ворог у засаді, за яким ти слідкуєш, може чекати лише на власній території, куди радянські танкисти і були повинні піти за наказом Сталіна. Це агресивний марш про початок майбутньої агресивної війни. Написаний був за результатами битви за Халхін-Гол в Монголії проти японців. Монголія у склад СРСР, нагадаю, так і не ввійшла. Тобто воювали танкісти-трактористи на території чужої держави на кордоні з японським протекторатом Маньчжурією.
Так що цитата повністю відповідає поточній російській реальності і ніяких проблем з поточною пропагандою РФ не має. Це такий радянський варіант «нас там нєт».
Тому думаю, що вивіску поновлять без літературних змін.
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