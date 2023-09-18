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Вибухи на Хмельниччині та візит глави МЗС Китаю до Росії: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Хмельниччині та візит глави МЗС Китаю до Росії: головне за ніч
Сергій Лавров і Ван І
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 до 21 вересня здійснить візит до Росії

У ніч проти 18 вересня на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 до 21 вересня здійснить візит до Росії. В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 18 вересня, щоб ви були в курсі головних подій.

Південна Корея пригрозила Північній «кінцем режиму» в разі ядерного удару

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що ядерний удар з боку Північної Кореї призведе до «кінця режиму» у країні. Про це він сказав у інтерв’ю агентству Associated Press перед від’їздом до Нью-Йорку для участі у Генеральній Асамблеї ООН.

«Наші дві країни (Південна Корея і США) підтвердили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї буде зустрінута швидкою, нищівною та рішучою відповіддю, яка призведе до кінця режиму…», – зазначив Юн Сок Йоль.

Юн Сок Йоль наголосив на намірі Південної Кореї та США зміцнювати свою спроможність стримувати та реагувати на можливі загрози з боку КНДР.

Глава МЗС Угорщини пояснив, чому Будапешт продовжує співпрацю з Росією

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто визнав, що Будапешт продовжує співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів. Про це Сійярто сказав в інтерв’ю Bloomberg TV, фрагмент із якого опублікував у своєму Facebook, пише «Європейська правда».

Угорський міністр підкреслив, що відносини з Росією є «надзвичайно важливими й критичними» для Будапешта.

Сійярто пояснив, що це пов'язано з відсутністю альтернативи російським постачанням газу та нафти через трубопроводи, а також з реалізацією проєкту атомної електростанції «Пакш», над яким спільно працюється з «Росатомом».

Трамп зробив скандальну заяву про Україну

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відзначив, що весняного наступу України так і не відбулося. Він також висловив задоволення тим, як президент Російської Федерації Володимир Путін оцінив його наміри з урегулювання конфлікту між Росією та Україною. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Крістен Велкер на каналі NBC News.

Експрезидент США вважає, що Україна програє у війні, «якої могла б уникнути», уклавши угоду.

Трамп відзначив, що не може детально роз'яснити свій план щодо припинення війни РФ проти України, оскільки «якщо розкаже, то втратить всі свої переваги».

На запитання, чи наполягатиме він на угоді, яка дозволить президенту Росії Володимиру Путіну зберегти за собою територію України, Трамп відповів: «Ні, ні, ні, ні».

«Я б уклав чесну угоду для всіх. Ні, я зробив би це чесно», – сказав він.

В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії

В Україні ліквідували командира 31-ї Ульяновської десантно-штурмової бригади армії Росії Андрія Кондрашкіна. Про це пише InformNapalm. 

Згідно з інформацією від InformNapalm, десантники з 31-ї окремої десантно-штурмової бригади (військова частина 73612) брали активну участь у подіях, пов'язаних з анексією Криму та воєнним конфліктом на Донбасі, починаючи з 2014 року.

У 2022 році військові з цієї бригади, ймовірно, спробували окупувати Київщину. Інформація свідчить, що їхні позиції можливо були розташовані в населених пунктах, таких як Катюжанка, Димер, Бородянка, Гостомель, Буча і Ірпінь.

Радник Байдена обговорив з главою МЗС Китаю війну в Україні

Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, обговорив війну Росії проти України та інші ключові питання з міністром закордонних справ Китаю, Ван І, під час зустрічі на Мальті 16-17 вересня. Про це йдеться у пресрелізі Білого дому, передає «Укрінформ».

У ході обговорення сторони також торкнулись теми двосторонніх відносин між США та Китаєм, а також питань глобальної та регіональної безпеки, включаючи проблеми у Тайванській протоці. В комюніке підкреслено важливість миру та стабільності в районі Тайванської протоки, яку наголосили Сполучені Штати.

Буданов відповів, коли ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів виданню The Economist, що Збройні сили мають можливість розірвати сухопутний коридор між Росією та окупованим Кримом до початку зими. Натомість росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви. Про це заявив Буданов в інтерв’ю The Economist.

Повідомляється, що Україна, ймовірно, вже використала обмежену кількість своїх резервних військ, але Росія зараз, здається, у відчаї, і задіяла недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.

Глава МЗС Китаю їде з візитом до Росії

Міністр закордонних справ Китаю Ван І з 18 до 21 вересня здійснить візит до Росії. Перед цим, 16-17 вересня, він провів консультації з радником з національної безпеки США, Джейком Салліваном на Мальті, обговорюючи різні питання, включаючи війну Росії проти України. про це інформує BBC, з посиланням на Reuters.

Офіційний представник МЗС Росії, Марія Захарова, раніше оголосила, що російський міністр закордонних справ, Сергій Лавров, планує провести переговори з Ван І 18 вересня в Москві.

Вибухи на Хмельниччині 

У ніч проти 18 вересня на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне».

Видання повідомило про вибухи о 05:41.

У ніч проти 17 вересня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків російською авіацією крилатих ракет. Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ успішно наступають на кількох напрямках Донецької області – ISW
Теги: росія путін Сергій Лавров Дональд Трамп Кирило Буданов росіяни

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