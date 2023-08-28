Російський театр скасував гастролі в Ізраїлі після суспільного резонансу

В Ізраїль із гастролями у жовтні мав приїхати театр «Ленком», який підтримує війну Росії в Україні

Організатор гастролей театру «Ленком» повідомив, що через протести ізраїльтян гастролі переносяться на невизначений термін

Ізраїльський продюсер Гаді Орон, організатор гастролей театру «Ленком» у тель-авівському театрі «Габіма», повідомив, що через протести ізраїльтян гастролі переносяться на невизначений термін.

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У заяві Орона йдеться, що ні він сам, ні керівництво «Габіми» не очікувало такого обурення, і не хоче «підливати олії у вогонь». Гастролі російської трупи відкладаються до закінчення війни, наголосив продюсер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Ізраїль із гастролями у жовтні має приїхати театр «Ленком», який підтримує війну Росії в Україні. Директор громадської організації «Вільний Ізраїль» Катя Купчик закликала бойкотувати артистів.

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Зазначимо, «Ленком» віз до Ізраїлю вистава «Поминальна молитва» за мотивами твору «Тев'є-молочник» письменника Шолом-Алейхема. В інтернеті було оголошено збір підписів під закликом скасувати спектаклі через те, що деякі артисти підтримують агресію Росії. Наприклад, актор Андрій Леонов пожертвував свою машину російським військам, а Віктор Раков та Олеся Железняк висловлювалися на підтримку війни проти України.