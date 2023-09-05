Інститут Російської академії наук прирівняв пропагандиста Соловйова до Геббельса

Програми Соловйова побудовані на відвертій брехні та справляють вкрай жалюгідне й убоге враження

Колектив Інституту США та Канади Російської академії наук (РАН) опублікував 5 вересня в «Независимой газете» заяву, в якій засудив наклепницьку кампанію проти директора інституту Валерія Гарбузова, звільненого через статтю про штампи російської пропаганди. У тексті передача кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова «Вечір з Володимиром Соловйовим» порівнюється із геббельсівською пропагандою. Про це повідомлять російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інститут Російської академії наук звинуватив Соловйова у геббельсівській пропаганді фото: російські ЗМІ

Заява була опублікована у вівторок о 12:30, однак до 13:30 заяву вже було видалено. Копія сторінки збереглася у кеші Google. «Независимая газета» не прокоментувала видалення публікації.

У заяві інституту те, що відбувається навколо колишнього директора інституту Валерія Гарбузова, названо наклепницькою кампанією та грубою і бездарною спробою завдати удару за створюваною десятиліттями наукової школи вітчизняної американістики. Також автори публікації прокоментували заяви, зроблені в ефірі передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим», що вийшла 30 серпня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усі факти, наведені в передачі Володимира Соловйова від 30.08.2023 р. і тиражуються в медійному просторі, побудовані на відвертій брехні, що подається у формі огидної класичної геббельсівської пропаганди, яка справляє вкрай жалюгідне й убоге враження», – йдеться в дописі.

Зазначимо, що Гарбузов був звільнений після того, як 29 серпня в «Независимой газете» вийшла його колонка «Втрачені ілюзії епохи, що минає. Для самопізнання Росії необхідні знання, а не міфи». У ній йшлося про те, як російська влада використовувала міфи для консолідації громадян РФ.

«Нинішні вітчизняні клеврети авторитаризму, без сором'язливості, зворушливим розчуленням, щиро ототожнюють главу держави з самою державою, тимчасового володаря країни – з великою національною та історичною константою. Соромно, панове, і принизливо!» – зазначено в публікації.

Зокрема, стаття викликала негативну реакцію прокремлівських блогерів та журналістів. У передачі Соловйова після виходу цієї публікації російський китаєзнавець Микола Вавілов закликав «зробити ревізію академічних кіл». Сам Соловйов назвав інститут «застарілою організаційною структурою».

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, після звільнення 2 вересня Гарбузов сказав російському ЗМІ, що трудовий договір був розірваний з ініціативи засновника.

У вівторок, 5 вересня, він опублікував нову колонку у «Независимой газете». У ній він подякував тим, хто його підтримав, і відповів на масштабне цькування з використанням федеральних каналів телебачення, із застосуванням адміністративної артилерії, агресивної пропаганди та відвертої і надто примітивної брехні. У приклад він навів програму кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Гарбузов уточнив, що не написав у минулій колонці нічого нового і що там викладаються ідеї, які до цього з'являлись у наукових статтях вітчизняних учених. Завершується публікація словами про те, що колектив інституту «ніколи не був і не є гніздом іноземної розвідки або гуртком підступних карбонаріїв. Хоча, кажуть, що пацієнти, які страждають на певні розлади (особливо коли вони одягнені в псевдопатріотичну тогу), думають саме так».

Нагадаємо, після приходу до влади нацистів у Німеччині створили міністерство пропаганди та народної освіти. На чолі відомства був Йозеф Геббельс – найвідоміший пропагандист нацистів. Він заборонив ліберальні ЗМІ, а радіо та друк, які працювали у фашистській Німеччині, були підконтрольні міністерству пропаганди.

Щоб ніхто не зміг уникнути пропаганди, міністерство використовувало радіо, яке могло безпосередньо впливати на думку людей. Радіостанції Німеччини не перестаючи розповідали про нацистський фюрер як про національне надбання, вихваляли нацистський спосіб життя, надзвичайний патріотизм, націоналізм і найбільші завдання, що стоять перед німцями.