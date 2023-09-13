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Вірний солдат Путіна. Пропагандист із Сум отримав підозру за держзраду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Вірний солдат Путіна. Пропагандист із Сум отримав підозру за держзраду
Путін запросив на зустріч зрадника України Юрія Подоляку і персонально подякував за роботу
фото з відкритих джерел

У 2014 року українець Юрій Подоляка виїхав до Росії і звідти транслює кремлівські наративи

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру українцю Юрію Подоляку у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення, опубліковане в газеті «Урядовий кур’єр» від 13 вересня.

Правоохоронці звинувачують Подоляку в умисній шкоді суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Покарання за вказаний злочин – 15 років тюрми або довічне  позбавлення волі з конфіскацію майна.

Вірний солдат Путіна. Пропагандист із Сум отримав підозру за держзраду фото 1
скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Крім цього, СБУ викликало на допит підозрюваного. Його хоче бачити слідчий СБУ в Миколаєві 18, 19 і 20 вересня.

Як повідомляв «Главком», у 2022 році Юрію Подоляці було оголошено підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України із використанням засобів масової інформації. За даними слідства, у 2014 році підозрюваний виїхав з України (мешкав у Сумах) до Росії. Звідти він здійснює антиукраїнську діяльність за допомогою соціальних джерел та Youtube. У розповсюджених публікаціях Подоляка заперечував збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році; виправдовував, визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України, а також незаконні збройні формування, керовані Росією.

Зокрема, Юрій Подоляка переконує, що «война сегодня на самом деле идет на Украине за Украину между США и Россией». 22 квітня 2022 року підозрюваний розмістив відео, в якому говорить, що «российские войска постепенно продвигаются все глубже, вернее заканчивают освобождать Запорожскую область».

Також «блогер» перекручує та маніпулює інформацією, поширюючи її у Facebook. 21 березня 2022 року він видав допис про те, що «высокоточными крылатыми ракетами на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов».

Подоляка насміхався з реакції президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка побувала у Бучі після звірств російських солдат. «Урсула фон дер Ляйен приехала в Бучу и пугается «эксгумированных тел» Заслуживает Оскар?» – написав Подоляка у Facebook, виклавши відео кремлівських пропагандистів.

Наприкінці лютого 2023 року російський президент Володимир Путін провів зустріч з блогерами-пропагандистами. На ній він окремо відзначив трьох осіб, у тому числі Юрія Подоляку за «внесок у роботу громадської організації «Російське військово-історичного товариства». «Досягнення» Подоляки Путін оцінив подякою президента Росії, оформивши це своїм розпорядженням.

Варто наголосити: «Російське військово-історичне товариство» створене в Росії у 2012 році указом Володимира Путіна, фінансується державою і є провідником трактувань подій давньої і новітньої історії Росії з позицій прокремлівської пропаганди. Очолює організацію Володимир Мединський – одіозний російський політик, міністр культури РФ (2012-2020), а зараз – помічник Володимира Путіна.

У 2023 році маріонетка росіян, який себе називає «тимчасовим губернатором Херсонської області Володимир Сальдо, анонсував створення осередку цієї російської організації на окупованій частині Херсонщини.

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Теги: росія окупанти пропаганда війна путін #stoprussia

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