Вірний солдат Путіна. Пропагандист із Сум отримав підозру за держзраду

Путін запросив на зустріч зрадника України Юрія Подоляку і персонально подякував за роботу

У 2014 року українець Юрій Подоляка виїхав до Росії і звідти транслює кремлівські наративи

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру українцю Юрію Подоляку у державній зраді в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне повідомлення, опубліковане в газеті «Урядовий кур’єр» від 13 вересня.

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Правоохоронці звинувачують Подоляку в умисній шкоді суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Покарання за вказаний злочин – 15 років тюрми або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Крім цього, СБУ викликало на допит підозрюваного. Його хоче бачити слідчий СБУ в Миколаєві 18, 19 і 20 вересня.

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Як повідомляв «Главком», у 2022 році Юрію Подоляці було оголошено підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України із використанням засобів масової інформації. За даними слідства, у 2014 році підозрюваний виїхав з України (мешкав у Сумах) до Росії. Звідти він здійснює антиукраїнську діяльність за допомогою соціальних джерел та Youtube. У розповсюджених публікаціях Подоляка заперечував збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році; виправдовував, визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України, а також незаконні збройні формування, керовані Росією.

Зокрема, Юрій Подоляка переконує, що «война сегодня на самом деле идет на Украине за Украину между США и Россией». 22 квітня 2022 року підозрюваний розмістив відео, в якому говорить, що «российские войска постепенно продвигаются все глубже, вернее заканчивают освобождать Запорожскую область».

Також «блогер» перекручує та маніпулює інформацією, поширюючи її у Facebook. 21 березня 2022 року він видав допис про те, що «высокоточными крылатыми ракетами на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области, уничтожены более 80 наемников и националистов».

Подоляка насміхався з реакції президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка побувала у Бучі після звірств російських солдат. «Урсула фон дер Ляйен приехала в Бучу и пугается «эксгумированных тел» Заслуживает Оскар?» – написав Подоляка у Facebook, виклавши відео кремлівських пропагандистів.

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Наприкінці лютого 2023 року російський президент Володимир Путін провів зустріч з блогерами-пропагандистами. На ній він окремо відзначив трьох осіб, у тому числі Юрія Подоляку за «внесок у роботу громадської організації «Російське військово-історичного товариства». «Досягнення» Подоляки Путін оцінив подякою президента Росії, оформивши це своїм розпорядженням.

Варто наголосити: «Російське військово-історичне товариство» створене в Росії у 2012 році указом Володимира Путіна, фінансується державою і є провідником трактувань подій давньої і новітньої історії Росії з позицій прокремлівської пропаганди. Очолює організацію Володимир Мединський – одіозний російський політик, міністр культури РФ (2012-2020), а зараз – помічник Володимира Путіна.

У 2023 році маріонетка росіян, який себе називає «тимчасовим губернатором Херсонської області Володимир Сальдо, анонсував створення осередку цієї російської організації на окупованій частині Херсонщини.