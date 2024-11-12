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Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі
Фінансовий експерт заявив, що доходи українців зросли на 11,9% в 2024 році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами експерта, середня зарплата українців на кінець 2024 року вийде на рівень $515

Фінансовий експерт Сергій Фурса сказав, що одним із факторів зростання цін у країні є високі зарплати українців. Відповідна заява обурила користувачів соцмереж.

«Українці так звикли до ниття і помиральної ями, що немає більшого гріха, ніж зруйнувати цей комфортний світ, де все погано і буде ще гірше. А якщо ти дозволив собі це зробити, то гнів народний впаде на твою голову. Варто лише сказати, що в українців стрімко зростають доходи, як люди проклянуть тебе. І що це зростання доходів є одним із факторів зростання цін, яке дійсно прискорилось у другій половині 2024 року», – йдеться у заяві Фурса.

За словами експерта, середня зарплата українців на кінець 2024 року вийде на рівень $515.

«Реальні доходи українців, які впали на 11,7% у 2022 році в результаті зросли на 4% у 2023 році і 11,9% в 2024 році. Ще раз, реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року, року до повномасштабного вторгнення. І це прогноз, який є у і НБУ, і аналітиків», – зауважив фінансовий експерт.

Сергій Фурса зазначив, що гривнева зарплата зростає швидше, ніж ціни: «Зарплата в гривні зросла більше. Кожен може взяти калькулятор і порахувати, згадуючи, який курс гривні ми мали у 2021 році». 

Користувачів соцмереж обурив пост експерта, адже, за їх словами, доходи українців не зростають.

Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 1
Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 2

Дехто з користувачів соціальних мереж стверджує, що якщо у показники входить середня зарплата військових, то це ілюзія зростання доходів серед українців.

Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 3
Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 4

Користувачі соцмереж також жартують, що доходи зросли у працівників ТЦК та ВЛК.

Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 5
Ціни зросли через високі зарплати українців? Фінансовий експерт зчинив ажіотаж у мережі фото 6

Нагадаємо, що у 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не зміняться.  Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2024-го.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо щомісячних доплат працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності. Згідно з постановою, доплата за «особливі умови роботи» становитиме з 1 січня 2025 року 1300 гривень.

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Теги: економіка війна гроші українці фінансування Україна фінанси

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