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Ціни на помідори злетіли «до небес»: посуха вбила врожай у Греції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціни на помідори злетіли «до небес»: посуха вбила врожай у Греції
Бізнес на томатах у Греції опинився у небезпеці
фото із відкритих джерел

Ціни на помідори у Греції зараз удвічі вищі, ніж зазвичай у цей період, і вартість може зростати через посуху і затримку врожаїв

Ціни на помідори злетіли буквально «до небес», оскільки через тривалу посуху в регіонах, де традиційно вирощується цей продукт, таких як Ієрапетра на Криті, або затримуються посіви, або значні площі не будуть засіяні. Про це пише rua.gr. 

«Проблема, яка особливо виділилася останніми днями у зв'язку з помідорами та їхньою ціною, пов'язана з кількома факторами. Головна причина полягає в тому, що через посуху багато виробників вирішили не садити у звичайний час. Чим ближче ми підходимо до зими, тим більша ймовірність, що пройдуть дощі», – каже Михаіл Віаннітактіс, секретар сільськогосподарського кооперативу Ієрапетри.

Згідно із інформацією сайту Selinawamucii ціна у деяких супермаркетах Афін доходить 4 євро за кілограм, тоді як зазвичай у цей період вона ставновить в районі від 0,82 до 2 євро. Нагадаємо, Греція є потужним виробником та експортером цього виду овочів вирощуючи у середньому 1,3 млн тонн продукту.

«Іншим фактором є нестача робітників на полях», – додає він. «Імпорт скоротився. Незаконні грецькі маркування є ризиком для споживачів. Імпортовані продукти, особливо з Туреччини, містять високі рівні пестицидів, – наголошує пан Віаннітактіс. Ми також заплатимо більше за оливкову олію, оскільки «через посуху» очікується зниження виробництва. Ціни не впадуть нижче за рівень минулого року».

Нагадаємо, цьогоріч Греція страждала від аномальної спеки, що зокрема позначилося на туризмі. Під удар потрапили мідії, які є фірмовою стравою в грецьких тавернах. Ситуація цього сезону була настільки поганою, що ресторатори вимушені були виключати їх з меню. Адже ферми з вирощування мідій в Егейському морі не змогли вирощувати молюскі через погодні умови. 

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Теги: експорт Греція імпорт бізнес продукти

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