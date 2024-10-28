Жнива-2024: скільки та яких саме культур вже зібрали в Україні

Українські аграрії продовжують збір цьогорічного урожаю

Українські аграрії вже зібрали майже 63,7 мільйона тонн нового врожаю зернових та олійних культур з площі 18,1 мільйона гектарів. Загальний обсяг врожаю становить 45,1 мільйона тонн зернових та 18,6 мільйона тонн олійних культур. Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

Зокрема зібрали:

пшениці – 22,3 млн тонн;

ячменю – 5,5 млн тонн;

гороху – 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – 15,4 млн тонн;

проса – 159,5 тис. тонн;

гречки – 126,9 тис. тонн;

соняшнику – 9,5 млн тонн насіння;

сої – 5,6 млн тонн насіння;

ріпаку – 3,5 млн тонн насіння.

Фото: Мінагрополітики

Повідомляється, що аграрії з 15 областей продовжують збирати цукрові буряки. Вони вже викопані з площі 170,6 тис. га (що становить 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.

Крім того, у Міністерстві зазначили, що за загальним збором зернових лідирують аграрії Одеської області – 4,4 млн тонн, Полтавської – 4 млн тонн, та Вінницької – 3,3 млн тонн. За урожайністю на першому місці Хмельниччина (68,3 ц/га), Буковина (64,9 ц/га) та Чернігівщина (63,5 ц/га).

Раніше повідомлялося, що через рекордну спеку та посуху влітку 2024 року ціни на овочі, зокрема на картоплю, помідори та інші сезонні продукти, зросли вдвічі у порівнянні з минулим роком. Підвищення цін спричинене втратою врожаю, обмеженою пропозицією та інфляційними факторами.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялось, що за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в країні вже зібрано 62,2 млн тонн нового врожаю з площі 16,8 млн га.

Нагадаємо, як повідомляє пресслужба Міністерства економіки в Україні стартувала програма державних компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель.

Нагадаємо, раніше в Мінагрополітики прогнозували, що цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

До слова, в Індії недавно завершився найкращий мусонний сезон з 2020 року, що створило сприятливі умови для рясного врожаю рису, сої та зернобобових. Про це пише Bloomberg.