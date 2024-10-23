Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс «Тарган»

«Тарган» має невеликі розміри, що дозволяє транспортувати його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі

Залежно від потреб «Тарган» здатен транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використовувати у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган», розроблений українськими інженерами. Про це повідомляє пресслужба Міноборони

«Тарган» має невеликі розміри, що надає можливість його транспортувати мікроавтобусом або на автомобільному причепі. Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб може транспортувати боєприпаси, продукти харчування, спорядження», – повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Зазначається, що безшумний електричний двигун, великі гумові колеса та особливості конструкції дозволяють безпілотнику пересуватися полем бою непомітно на значну відстань.

Раніше повідомлялося, що Міноборони кодифікувало та допустило до постачання український багі «Варан». Транспортний засіб підвищеної прохідності призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення особового складу, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо. Багі «Варан» спроєктували та виготовили на українському підприємстві.

Загалом від початку року кодифіковані та допущені до експлуатації в Силах оборони України понад 140 безпілотних авіаційних комплексів і 33 наземні роботизовані комплекси вітчизняного виробництва.