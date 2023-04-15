Головна Думки вголос Олексій Арестович
search button user button menu button
Олексій Арестович військовий експерт

Цю війну Росії вже не виграти, але Україні треба готуватися до другого раунду

glavcom.ua
Путін спробує знову повторити вторгнення в Україну?

Після перемоги України не настане довготривалий мир

Цю війну Кремлю вже не виграти.

Але це не означає, що після перемоги настане довгостроковий мир.

Багато хто хотів би цього, але тут виникає низка незручних питань до Заходу та до нас самих.

Майже, напевно, Путін залишиться при владі і спробує на останніх роках чергового терміну повторити вторгнення в Україну, як це було в Чечні.

Що може його зупинити?

  • Звільнення території України у конституційних кордонах та вступ до НАТО.
  • Звільнення території та розміщення військових баз союзників (Великобританії та США), які гарантуватимуть безпеку та недоторканність кордонів.
  • Вибухове зростання економіки України, яке забезпечить вирішальне посилення сфери національної безпеки та оборони.

Чи усвідомлюють на Заході, що без прийняття нас до НАТО чи надання нам реальних гарантій безпеки, вони закладають основу для другої Російсько-Української війни?

Чи усвідомлюємо, що вже зараз потрібно готуватися до другого раунду війни, говорити про це з союзниками, але пам'ятати, що розраховувати варто тільки на себе?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія путін путінський режим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громадськість цивілізованого світу та й ми в Україні не перестаємо жахатися воєнним злочинам росіян
Війна як форма існування. Кілька слів про «загадкову» природу Росії
Сьогодні, 06:57
12 квітня 2014 року російський диверсійний загін на чолі з Ігорем Гіркіним захопив Слов'янськ, Краматорськ та низку менших населених пунктів Донецької області
Дев’ять років тому розпочалася АТО. П’ять ключових міфів про початок війни Інформбезпека
Вчора, 20:50
Путін підписав закон, який прирівнює електронні повістки до паперових
Британська розвідка вказала на ознаку підготовки РФ до тривалої війни
Сьогодні, 09:34

Олексій Арестович

Цю війну Росії вже не виграти, але Україні треба готуватися до другого раунду
Цю війну Росії вже не виграти, але Україні треба готуватися до другого раунду
Кремль втратив ініціативу у війні на інформаційному полі
Кремль втратив ініціативу у війні на інформаційному полі
Ситуація на фронті. Чому зараз так важко
Ситуація на фронті. Чому зараз так важко
Коли відкриється вікно можливостей для масштабного українського контрнаступу
Коли відкриється вікно можливостей для масштабного українського контрнаступу
Головний урок 2022 року
Головний урок 2022 року
«Куди не кинь, усюди клин»: дві тисячі років тому світ уже був у схожій ситуації
«Куди не кинь, усюди клин»: дві тисячі років тому світ уже був у схожій ситуації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Захист Коболєва визнав, що їхній клієнт надурив суд
24K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
15K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
13K
Пригожин закликає Путіна завершити «спецоперацію»
13K
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)

Новини

Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
Вчора, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
Вчора, 07:41
Важкі бої за Бахмут: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Вчора, 07:01
Розмінування України. Стартував важливий проєкт із залученням передових технологій
Вчора, 03:26
У Тернополі на полицях супермаркетів виявлено небезпечний продукт (фото)
Вчора, 02:57
У Мелітополі пролунав вибух та чути звуки стрілянини (відео)
13 квiтня, 23:06

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту