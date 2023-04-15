Цю війну Росії вже не виграти, але Україні треба готуватися до другого раунду

Після перемоги України не настане довготривалий мир

Цю війну Кремлю вже не виграти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але це не означає, що після перемоги настане довгостроковий мир.

Багато хто хотів би цього, але тут виникає низка незручних питань до Заходу та до нас самих.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майже, напевно, Путін залишиться при владі і спробує на останніх роках чергового терміну повторити вторгнення в Україну, як це було в Чечні.

Що може його зупинити?

Звільнення території України у конституційних кордонах та вступ до НАТО.

Звільнення території та розміщення військових баз союзників (Великобританії та США), які гарантуватимуть безпеку та недоторканність кордонів.

Вибухове зростання економіки України, яке забезпечить вирішальне посилення сфери національної безпеки та оборони.

Чи усвідомлюють на Заході, що без прийняття нас до НАТО чи надання нам реальних гарантій безпеки, вони закладають основу для другої Російсько-Української війни?

Чи усвідомлюємо, що вже зараз потрібно готуватися до другого раунду війни, говорити про це з союзниками, але пам'ятати, що розраховувати варто тільки на себе?