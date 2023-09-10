Майже пів тисячі окупантів і десяток танків: втрати ворога за добу

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 270 тисяч одиниць особового складу

За минулу добу, 9 вересня, українські захисники знищили ще 490 російських окупантів і десять бойових танків. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 268 630 одиниць особового складу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно становлять:

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особового складу – приблизно 268 630 (+490) осіб ліквідовано;

танків – 4554 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 8755 (+16) од.;

артилерійських систем – 5811 (+22) од.;

РСЗВ – 760 (+3) од.;

засоби ППО – 509 (+1) од.;

літаків – 315 (+0) од.;

гелікоптерів – 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5) од.;

крилаті ракети – 1455 (+0) од.;

кораблі/катери – 19 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од.;

спеціальна техніка – 872 (+2) од.

Втрати ворога станом на 9 вересня 2023 року інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, російські війська випустили по території України 32 дрони-камікадзе під час нічної атаки 10 вересня. Із них 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили на Київську область.