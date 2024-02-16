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Літак Зеленського супроводжували німецькі винищувачі (відео)

Христина Петренко
glavcom.ua
Літак Зеленського супроводжували німецькі винищувачі (відео)
Німецькі пілоти супроводжують літак Зеленського
скріншот з відео

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров опублікував відео супроводу

Літак президента України Володимира Зеленського у європейському турне супроводжують винищувачі Німеччини Eurofighter Typhoon. Відповідне відео оприлюднив прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Зазначимо, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Німеччині. Український президент і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме «довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України».

А вже ввечері Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції, де зустрінеться з президентом Емманюелем Макроном. Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

У Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Вони підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії».

До слова, 13 лютого президент Володимир Зеленський призначив спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони Євгена Мойсюка.

Нагадаємо, Державне управління справами 2 січня підписало договір із Державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуг нерегулярних авіаційних перевезень літерними рейсами офіційних делегацій на чолі з президентом України. Вартість контракту склала 78,54 млн грн.

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Теги: Німеччина міністр Франція Володимир Зеленський Україна

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