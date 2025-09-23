Окупанти атакували Одещину: є загиблі та поранені

Унаслідок атаки пошкоджено будівлі «Укрпошти» та «Укртелекому»

Російські загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще троє людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через атаку виникла пожежа у пʼятьох торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Рятувальники ліквідують пожежу внаслідок атаки РФ фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 23 вересня російські терористичні війська обстріляли Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. повідомив, що на Запоріжжя та область летіли КАБи – після пролунали вибухи. Потім ворог запустив на Заводський район міста БпЛА.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Запоріжжі виникли пожежі у приватній забудові та на території об’єктів промислової інфраструктури. Федоров написав, що ворог завдав по нічному місту шість ударів ФАБами.

До слова, у ніч на 23 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Чернігів. У межах міста було зафіксовано вибух БпЛА. Як стало відомо, росіяни атакували безпілотниками один з обʼєктів критичної інфраструктури.