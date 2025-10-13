Трамп оголосив про завершення війни в Газі

Трамп також пообіцяв, що США продовжать підтримувати Ізраїль у досягненні миру в регіоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися». Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю, передає «Главком».

«Війна закінчена, ви це розумієте», – сказав Трамп на борту літака Air Force One. Він також додав, що ситуація в регіоні почне стабілізуватися.

Наразі в Газі триває третій день перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, що передує очікуваному звільненню заручників. Очікується, що в понеділок, 13 жовтня, 20 ізраїльських заручників будуть звільнені, разом із палестинськими в’язнями. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив надію на новий етап відновлення і зцілення для регіону.

Речник уряду Ізраїлю підтвердив, що звільнення заручників почнеться вранці в понеділок, а решта загиблих заручників буде повернута після цього. Після звільнення ХАМАС має до полудня 13 жовтня звільнити решту заручників.

Трамп планує відвідати Кнесет, парламент Ізраїлю, а також вирушити до Єгипту на саміт світових лідерів щодо подальших кроків для збереження миру в Газі. На саміт також приїде президент Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.