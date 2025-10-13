Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив про завершення війни в Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
фото: Білий дім

Трамп також пообіцяв, що США продовжать підтримувати Ізраїль у досягненні миру в регіоні

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Газі завершена, і регіон почне «нормалізуватися». Цю заяву він зробив, виїжджаючи до Ізраїлю, передає «Главком».

«Війна закінчена, ви це розумієте», – сказав Трамп на борту літака Air Force One. Він також додав, що ситуація в регіоні почне стабілізуватися.

Наразі в Газі триває третій день перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, що передує очікуваному звільненню заручників. Очікується, що в понеділок, 13 жовтня, 20 ізраїльських заручників будуть звільнені, разом із палестинськими в’язнями. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив надію на новий етап відновлення і зцілення для регіону.

Речник уряду Ізраїлю підтвердив, що звільнення заручників почнеться вранці в понеділок, а решта загиблих заручників буде повернута після цього. Після звільнення ХАМАС має до полудня 13 жовтня звільнити решту заручників.

Трамп планує відвідати Кнесет, парламент Ізраїлю, а також вирушити до Єгипту на саміт світових лідерів щодо подальших кроків для збереження миру в Газі. На саміт також приїде президент Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Трамп також пообіцяв, що США продовжать підтримувати Ізраїль у досягненні миру в регіоні.

Водночас, як пише CNN, ізраїльська влада вважає, що угруповання ХАМАС може не мати змоги знайти або повернути тіла всіх заручників, які загинули в секторі Гази.

Теги: Ізраїль війна Дональд Трамп ХАМАС сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клімовичс: Зараз ведеться дискусія, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто…
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
10 жовтня, 05:05
З 1 листопада імпортні вантажівки з-за кордону підпадуть під тариф у розмірі 25%
США запроваджують нові мита на вантажівки
7 жовтня, 06:16
О 15:26 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги
У Києві повітряна тривога тривала 37 хвилин
4 жовтня, 15:37
Президент Фінляндії Стубб пояснив, чому не збиватиме російські дрони одразу, наголосивши на «батозі і прянику» у відносинах із РФ
«Батіг і пряник»: Стубб пояснив, чому Фінляндія не збиватиме російські дрони одразу
29 вересня, 12:38
На третій день повномасштабного вторгнення Сергій Палічук добровольцем пішов на фронт
Загинув унаслідок скиду вибухівки з дрона. Згадаймо Сергія Палічука
26 вересня, 09:00
Аскаров до того, як став окупантом, працював тренером-викладачем дитячого хокейного клубу «Коркіно-ЮХЛ»
ЗСУ на фронті знищили дитячого хокейного тренера
25 вересня, 12:23
Стубб наголосив, що ключову відповідальність за власну оборону буде нести сама Україна
Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже завершена
25 вересня, 00:44
Лалаєв брав участь у турнірі з боротьби пам’яті ліквідованого в Україні воєнного злочинця генерала Кутузова
Вшановував ката Маріуполя. Борець з РФ через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
17 вересня, 17:24
Охочих воювати з Росією в Європі наразі немає, заявив Сікорський 
Чесна заява з Польщі: хто готовий почати війну з Росією?
15 вересня, 11:20

Політика

«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
«Віддаю Україні належне»: Трамп похвалив українських воїнів
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції
Російський підводний човен сплив біля узбережжя Франції

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua