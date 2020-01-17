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    Думки вголос

    Ексґвалтівник Іванісов залишився депутатом, хоча Зеленський обіцяв, що він складе мандат

    • Борислав Береза

      Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    • Розсилка
    Ексґвалтівник Іванісов залишився депутатом, хоча Зеленський обіцяв, що він складе мандат

    «Володимире Олександровичу, голосую за все, що скажете. За все»

    Мовою оригіналу

    - Алло!
    - ....
    - Да, Владимир Александрович, это я, Иванисов.
    - ....
    - Как где? Как и договаривались я тут, в сессионом зале ВР.
    - ....
    - Нет, сегодня никого не насилую. Сижу. Голосую.
    - ....
    - Конечно, Владимир Александрович, голосую за все что скажете. За все.
    - ....
    - И за землю проголосую. И за регламеент. И за изменения в Конституцию по децентрализации. И за особый статус Донбасса проголосую...
    - ....
    - Не надо будет голосовать за особый статус, потому что его протянут через изменения в Конституцию? Очень хорошо. Не буду.
    - ....
    - Хорошо, сейчас подойду к Еременко и скажу ему, чтоб он и сегодня шлюх не заказывал во время работы в зале. Он послушается. Обещаю. Иначе я ему телефон засуну туда где у него табу.
    - ....
    - Хорошо, Владимир Александрович, и к Лизонька Богуцкой подойду.
    - ....
    - Понял. Ей ничего и никуда засовывать не буду. Просто скажу чтоб она больше никаких глупостей не писала о том, что у нее в голове так же пусто, как и у Вас. Я ведь понимаю, что у Вас по разному пусто.
    - ....
    - Нет, я не прикалываюсь с Вас. Пока Вы президент я не прикалываюсь.
    - ....
    - Хорошо. Понял. Буду сидеть и голосовать, как миленький. Всего хорошего.

    Совпадение всех имен и фамилий абсолютно случайны. Не случайно то, что экс-насильник Иванисов, который прошел в ВР под флагом «Слуги народа», остался депутатом, хотя Зеленский обещал, что тот сложит мандат.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський зґвалтування партія Слуга народу Роман Іванісов
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