Ексґвалтівник Іванісов залишився депутатом, хоча Зеленський обіцяв, що він складе мандат

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Володимире Олександровичу, голосую за все, що скажете. За все»

Мовою оригіналу

- Алло!

- ....

- Да, Владимир Александрович, это я, Иванисов.

- ....

- Как где? Как и договаривались я тут, в сессионом зале ВР.

- ....

- Нет, сегодня никого не насилую. Сижу. Голосую.

- ....

- Конечно, Владимир Александрович, голосую за все что скажете. За все.

- ....

- И за землю проголосую. И за регламеент. И за изменения в Конституцию по децентрализации. И за особый статус Донбасса проголосую...

- ....

- Не надо будет голосовать за особый статус, потому что его протянут через изменения в Конституцию? Очень хорошо. Не буду.

- ....

- Хорошо, сейчас подойду к Еременко и скажу ему, чтоб он и сегодня шлюх не заказывал во время работы в зале. Он послушается. Обещаю. Иначе я ему телефон засуну туда где у него табу.

- ....

- Хорошо, Владимир Александрович, и к Лизонька Богуцкой подойду.

- ....

- Понял. Ей ничего и никуда засовывать не буду. Просто скажу чтоб она больше никаких глупостей не писала о том, что у нее в голове так же пусто, как и у Вас. Я ведь понимаю, что у Вас по разному пусто.

- ....

- Нет, я не прикалываюсь с Вас. Пока Вы президент я не прикалываюсь.

- ....

- Хорошо. Понял. Буду сидеть и голосовать, как миленький. Всего хорошего.

Совпадение всех имен и фамилий абсолютно случайны. Не случайно то, что экс-насильник Иванисов, который прошел в ВР под флагом «Слуги народа», остался депутатом, хотя Зеленский обещал, что тот сложит мандат.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»