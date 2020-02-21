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    Думки вголос

    Хто винен у коронавірусному скандалі в Нових Санжарах

    • Борислав Береза

      Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    • Розсилка
    Мешканці Нових Санжар влаштували евакуйованим українцям &laquo;гостинний&raquo; прийом - Хто винен у коронавірусному скандалі в Нових Санжарах
    Мешканці Нових Санжар влаштували евакуйованим українцям «гостинний» прийом

    Влада знову підтвердила свій низький рівень компетентності

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    «Поздравляю» жителей Новых Санжар с офигенным пиаром, который они организовали для Украины в мировых СМИ. Так же хочу «поздравить» президента Володимир Зеленський с потрясающим информационным триумфом, который он не получил, потому что человеком занимающимся операцией по эвакуации был глава ОП Ермак. А кинопродюсер даже став главой ОП остается кинопродюсером и думает лишь о зрелищности и эффектах, а не эффективности. В итоге он не справился, а больше всего этому радуется мальчик, который отдыхает сейчас на Сейшелах. Он был той еще проблемой для Украины, но точно умеет искренне радоваться провалу заклятого друга. 

    Поздравляю премьера Гончарука, которого удалось в 7 часов вечера выпихать в Новые Санжары. Видимо раньше он не мог. Занят был. Опять обсуждал с членами Кабмина пустоту в голове президента. Особенно хочется поздравить лейтенанта Баканова, который, как известный деятель спецслужб, бездействовал и не пресек провокации на начальном этапе. Хотя, откуда ему знать, как это делается. Украина - это не Квартал, тут все сложнее.

    Ну, и личные поздравления главе комитета ВР по здравоохранению Радуцкому, который просто самоотстранился и всесто того, чтоб на месте разъяснять все местным жителям и выпал из информационного пространства. Да, это ему не фалосы в анусы совать в эсемесках. В общем поздравляю всю эту гоп-компанию. Вы обгадились. И изгадили Украину. О нас пишут все. От BBC до Washington Post. Про Санжары этой ночью писали все СМИ - от Израиля до Ямайки. Такой промоции не было давно. Последний раз это обеспечил сам Зеленский, когда сидел с растеряным и обалдевшим видом возле Трампа и об этом писали все мировые СМИ.

    Это произошло по двум причинам.

    1. Вы любите пиар и ищете его. А надо быть технологичными. Эффективными, а не эффектными. Но #моносброд этого не понимает.
    2. Вы некомпетентны и не подключаете тех людей, кто разбирается в процессах. Классические профаны. Так что это не финал.

    Что надо было делать? Тут два варианта. Первый:

    1. Никакого пиара. Режим секретности,
    2. Военный борт, прилетел в Гостомель или на любой военный аэродром, отвозит в заранее подготовленное помещение всех эвакуированных из Уханя. Есть санаторий при Феофании. Он изолирован. Охраняем настолько, что для обмена с россиянами именно в него свозят тех, кого будут менять.
    4. Закрыть людей в карантине.
    5. Выходит президент. За его спиной маячит довольный Ермак. Зеленский произносит красивый спич, что все ок. Ему аплодируют. Он в восторге.
    6. Кто для этого нужен? Представитель от Минобороны, СБУ, дипломаты, которые работают и молчат, один чиновник от ОП, один чиновник от МВД, пара чиновников от МОЗ, пресс-секретарь. Сразу скажу, что не Мендель. С ней вся эта конструкция рухнет.
    7. А теперь самое главное. Это делается тихо и никто не болтает языком. Тогда успех.

    Второй:

    Можно было делать так же топорно, как делали, но для начала представители МОЗ проводят информационную кампанию среди местных жителей, в СМИ раскидываются правильные месседжи, а СБУ отлавливает зачинщиков бунта на начальном этапе. Но делается это системно и заранее, а не в режиме острой диареи. Но и на это профаны оказались не способны. В итоге очередной позор на весь мир.

    Больные на голову люди не захотели, что бы возле них поселились здоровые на карантин. А ОП и вся зеленая команда показала, что абсолютно не готова к кризисам, к планированию ситуации и к системной работе. Повторилась история с Оманом и авиакатастрофой в Иране. И сегодня благодаря им всем об Украине вновь будут говорить в мире, как о стране дикой и не цивилизованной. Мне из-за этого стыдно. И особенно стыдно перед нашими украинцами, которые вернулись из Уханя. Они думали, что вернулись домой, а на самом деле оказалось, что в Ухане к ним относились лучше. Позор. Украинский стыд.

    Вчера в очередной раз людям удалось меня разочаровать в себе. Увы. А власть очередной раз подтвердила свой низкий уровень компетентности. Тут без удивлений. Но им то надо меняться. Кризисы на этом не закончаться.

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    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    СБУ скандал Володимир Зеленський Полтавщина карантин Андрій Єрмак Іван Баканов Олексій Гончарук
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