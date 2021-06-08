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    «Шахтар» узгодив контракт з бразильським півзахисником

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    Педріньо став гравцем донецького клубу - «Шахтар» узгодив контракт з бразильським півзахисником
    Педріньо став гравцем донецького клубу
    Фото з відкритих джерел

    Донецький клуб віддасть «Бенфіці» за Педріньо €18 млн

    Віце-чемпіон України «Шахтар» домовився з «Бенфікою» про перехід півзахисника Педріньо. Цю інформацію підтвердив ESPN агент гравця Уїлл Дантас.

    Повідомляється, що донеццани пропонували за трансфер €16 млн, проте в португальському клубі підвищили вартість на €2 млн. Термін угоди з футболістом діятиме протягом п’яти років.

    23-річним бразильцем раніше цікавилися «Барселона», ПСЖ, «Реал» і «Боруссія» Дортмунд.

    Педріньо – універсальний гравець. Гграє праворуч на фланзі, може закрити ліву бровку. Діє і в центрі півзахисту.

    У сезоні, що завершився, Педріньо провів 31 матч, забив один гол і віддав чотири результативні передачі. Футболіст є вихованцем «Корінтіанса», який також отримає відсоток від угоди.

    Тим часом київське «Динамо» запропонувало Мірчі Луческу новий контракт.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Бенфіка
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    «Шахтар» узгодив контракт з бразильським півзахисником