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    Думки вголос

    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами

    Слід скрасити гіркоту програшу росіян хорошим музичним номером

    Мовою оригіналу

    Утро началось с очешуительно ржачных новостей из Запоребрика и моего хохота.

    Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование «Путин - х#йло!». И я впервые согласен, что есть причина для наказания. Только у меня с их ГосДурой абсолютно разные взгляды на то, за что и как надо наказать. Дело в том, что я аргументированно считаю, что наши болелы реально налажали.

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    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами
    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами
    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами
    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами
    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами

    Они во втором куплете сфальшивили и исполнили его в тональности ля минор, а надо было в тональности ля мажор. Поэтому я считаю, что надо наказать наших болельщиков принудительным повторным исполнением песни. Можно многократно. И желательно 21 июня на стадионе Паркен в Копенгагене, на матче Дания – Оккупанты. Надо же будет скрасить горечь проигрыша оккупантов хотя бы хорошим музыкальным номером.

    И если серьёзно, то канонадой рвухщихся п... Запоребрика я удовлетворен. И респект нашим болельщикам за репертуар! А жителям Эрэфии я рекомендую подумать о том, как они относятся к насильникам и убийцам. После Крыма и Донбасса мы так относимся ко всем путинойдам. Сеяшие ветер пожинают бурю.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Євро-2020
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    Пісню про Путіна потрібно повторно заспівати під час гри між Данією та окупантами