Слід скрасити гіркоту програшу росіян хорошим музичним номером

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Утро началось с очешуительно ржачных новостей из Запоребрика и моего хохота.

Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование «Путин - х#йло!». И я впервые согласен, что есть причина для наказания. Только у меня с их ГосДурой абсолютно разные взгляды на то, за что и как надо наказать. Дело в том, что я аргументированно считаю, что наши болелы реально налажали.

Они во втором куплете сфальшивили и исполнили его в тональности ля минор, а надо было в тональности ля мажор. Поэтому я считаю, что надо наказать наших болельщиков принудительным повторным исполнением песни. Можно многократно. И желательно 21 июня на стадионе Паркен в Копенгагене, на матче Дания – Оккупанты. Надо же будет скрасить горечь проигрыша оккупантов хотя бы хорошим музыкальным номером.

И если серьёзно, то канонадой рвухщихся п... Запоребрика я удовлетворен. И респект нашим болельщикам за репертуар! А жителям Эрэфии я рекомендую подумать о том, как они относятся к насильникам и убийцам. После Крыма и Донбасса мы так относимся ко всем путинойдам. Сеяшие ветер пожинают бурю.

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