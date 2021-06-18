Лікар розповів, завдяки чому вдалося врятувати життя футболісту Еріксену

Бригада данських лікарів під керівництвом німця спрацювала дуже швидко

Лікар, який надав допомогу Крістіану Еріксену під час матчу Данія – Фінляндія, Йєнс Кляйфельд розповів The Guardian, які слова вимовив футболіст коли прийшов до тями.

«Я був на трибуні на протилежному боці, коли він впав. Спочатку я нічого такого про цей момент не подумав. Але потім побачив, що доктор данької команди поводиться неспокійно. Я зрозумів, що відбувається щось ненормальне, – розповів Кляйфельд. – Гравці схопилися за голови. У цей момент я дав знак команді, і вони вибігли на поле. У них був з собою дефібрилятор. Потім я сказав своїм колегам, з якими сидів на трибунах: «Ми повинні вийти на поле».

Данські лікарі спочатку не усвідомлювали масштабу ситуації. Приступаючи до реанімації, потрібно робити це якомога швидше. Але лікарі команди в основному лікують інші травми, тому їм складніше відразу розпізнати раптову зупинку серця.

Це стало ясно, коли я побачив, як вони намагалися витягнути язик з його горла. Так не рятують життя.

У таких випадках швидкість має вирішальне значення. Тут треба було 2-3 хвилини, щоб Еріксен отримав удар струмом. Це означало, що його шанси на виживання були дуже високі.

Він відкрив очі і заговорив зі мною. Я запитав його по-англійськи: «Ти повернувся?» Він сказав: «Так, я тут». А потім він додав: «Ось лайно, мені тільки 29 років».

У матчі зі збірною Фінляндії у Еріксена стався серцевий напад. Гравця реанімували протягом 10 хвилин, після чого він прийшов до тями і зараз перебуває під наглядом у лікарні.