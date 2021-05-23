Міжнародне агентство з атомної енергії позбавили доступу до даних з камер на іранських ядерних об’єктах

Іранські законодавці закликали уряд припинити імплементацію угоди з Міжнародним агентством з атомної енергії

Доступ МАГАТЕ до камер ядерних установок Ірану завершився 22 травня

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) більше не має права отримувати доступ до записів, зроблених камерами спостереження Організації атомної енергії Ірану (AEOI).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на FARS.

«МАГАТЕ не має права отримувати доступ до записів камер та іншої інформації AEOI через закінчення терміну угоди», – заявив Калібаф на відкритому засіданні парламенту Ірану в неділю.

Згідно з угодою, доступ МАГАТЕ до камер ядерних установок Ірану завершився 22 травня.

У відповідній заяві минулого тижня іранські парламентарі наголосили на необхідності для Вашингтону скасувати усі санкції, запроваджені проти Ірану, перш ніж Тегеран відновить власні зобов’язання щодо ядерної угоди (СВПД).

Також іранські законодавці закликали уряд «серйозно розібратися» з західними країнами на перемовинах у Відні та припинити імплементацію угоди з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Іран з 23 лютого обмежив інспекції МАГАТЕ на своїх ядерних об’єктах, заборонивши їх проведення у рамках Додаткового протоколу до Спільного всеосяжного плану дій.

СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов’язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД, що потребує напружених дипломатичних зусиль від усіх учасників угоди.

Нагадаємо, 11 квітня, сталася аварія на заводі із збагачення урану в Ісламській Республіці Іран. Саме підприємство розташоване в пустелі, в провінції Ісфахан. За попередніми даними, аварія пов’язана з електричними мережами.