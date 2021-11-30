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    Думки вголос

    Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    У закритій Facebook-групі прокурорів саме Пшонку вважають найкращим Генпрокурором України - Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою
    У закритій Facebook-групі прокурорів саме Пшонку вважають найкращим Генпрокурором України
    Фото: news.pn

    Реформам прокуратури присвячується

    Мовою оригіналу

    Закрытая фейсбук-группа прокуроров Украины. Больше 10 000 прокурорских работников, как бывших, так и сегодняшних. У них сейчас идет голосование за того, кто был лучшим Генпрокурором Украины за последние 30 лет.

    Пока лидирует Пшонка. И он далеко впереди. Это чтоб мы все понимали, кто работает в этом «святом» органе, в прокуратуре, и по ком они тоскуют.

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    Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою
    Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою

    Как сказал мой знакомый прокурор, который мне это прислал: «Зараз розумієш чому я пішов з ГП? Я годину сидів і звірявся, хто за Пшонку голосував. Більшість з них і сьогодні в структурі працюють. Реформам прокуратури присвячується »

    А голосование продолжается...

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прокуратура Віктор Пшонка прокурор
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    Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою