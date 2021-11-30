Українські прокурори сумують за соратником Януковича Пшонкою
Реформам прокуратури присвячується
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Закрытая фейсбук-группа прокуроров Украины. Больше 10 000 прокурорских работников, как бывших, так и сегодняшних. У них сейчас идет голосование за того, кто был лучшим Генпрокурором Украины за последние 30 лет.
Пока лидирует Пшонка. И он далеко впереди. Это чтоб мы все понимали, кто работает в этом «святом» органе, в прокуратуре, и по ком они тоскуют.
Как сказал мой знакомый прокурор, который мне это прислал: «Зараз розумієш чому я пішов з ГП? Я годину сидів і звірявся, хто за Пшонку голосував. Більшість з них і сьогодні в структурі працюють. Реформам прокуратури присвячується »
А голосование продолжается...
Джерело: блог Борислава Берези