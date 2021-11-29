Зеленський став смішним у поганому сенсі цього слова

Силовики будуть саботувати рішення керівників

Справа проти Юрія Бутусова за фотографію, де він стріляє з гармати, яка трактується, як розпалювання війни, робить Зеленського смішним.

Ще рік тому, коли справу відкрили проти Звіробій та Федини, це виглядало, як дрібна помста.

Коли Зеленський, після виступу Олексія Гончаренка, підійшов до нього в залі парламенту – це була реакція ображеної людини, яка не може щось відповісти словами.

Але тепер Зеленський смішний.

Проте, він має владу і, судячи з усього, сам дає вказівки. І це найгірше, бо він може наламати дров. І його, судячи з усього, оточення вже не може зупиняти.

Цього тижня, згідно з планом «Переворот», мають змінити ряд силовиків і перш за все «посилити» Генпрокуратуру.

Ми входимо в силову фазу, де силовики будуть саботувати рішення керівників. А значить, ми можемо стати свідками найнесподіваніших дурниць, де відкриття ідіотичних справ стане найкращою новиною.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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