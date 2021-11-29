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    Думки вголос

    Зеленський став смішним у поганому сенсі цього слова

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Військові й надалі будуть виконувати укази президента? - Зеленський став смішним у поганому сенсі цього слова
    Військові й надалі будуть виконувати укази президента?
    фото: офіс президента України

    Силовики будуть саботувати рішення керівників

    Справа проти Юрія Бутусова за фотографію, де він стріляє з гармати, яка трактується, як розпалювання війни, робить Зеленського смішним.

    Ще рік тому, коли справу відкрили проти Звіробій та Федини, це виглядало, як дрібна помста.

    Коли Зеленський, після виступу Олексія Гончаренка, підійшов до нього в залі парламенту – це була реакція ображеної людини, яка не може щось відповісти словами.

    Але тепер Зеленський смішний.

    Проте, він має владу і, судячи з усього, сам дає вказівки. І це найгірше, бо він може наламати дров. І його, судячи з усього, оточення вже не може зупиняти.

    Цього тижня, згідно з планом «Переворот», мають змінити ряд силовиків і перш за все «посилити» Генпрокуратуру.

    Ми входимо в силову фазу, де силовики будуть саботувати рішення керівників. А значить, ми можемо стати свідками найнесподіваніших дурниць, де відкриття ідіотичних справ стане найкращою новиною.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прокуратура Міноборони переворот Володимир Зеленський журналіст
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    Зеленський став смішним у поганому сенсі цього слова