Працюйте над собою і будете, як Кардашьян. Не працюйте на Кремль, а то будете, як Симоньян

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Та, которая сверху – это Ким Кардашьян, американская звезда реалити-шоу и фотомодель, которая родилась в Лос-Анджелесе

Та, которая снизу – это Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RТ и российская пропагандистка оправдывающая убийц-феэсбешников из Солсбери и регулярно врущую про войну на Донбассе. Она родилась в Краснодаре.

Та, которая снизу, считает, что у нее много общего с той, которая сверху. Видимо что-то не то выпила или нюхнула, вот и глючит. Но эту нее общая проблема с Мария Захарова. У них в Эрэфии вообще алкоголизм госслужащих – это уже национальная проблема. Но это не наша проблема.

Так вот та, которая сверху даже не подозревает, что есть та, которая снизу. А так, которая снизу очень бы хотела быть светской львицей в Лос-Анджелесе, а является дешевой пропагандисткой в Москве. И пока она мечтает быть, как Кардашьян, то Кардашьян лишь в кошмарном бреду может захотеть стать похожей на Симоньян.

Работайте над собой и будете, как Кардашьян. Не работайте на Кремль, а то будете, как Симоньян.

Джерело: блог Борислава Берези

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