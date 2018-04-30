Кінець АТО. Багато галасу з нічого

Нічого не зміниться.

У понеділок, 30 квітня, закінчується проведення АТО. Починається Операція об’єднаних сил. Або, як ще називають, «заходи щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях». Багато галасу в українській політиці з цього приводу. Але чи зміниться щось реально для Донбасу?

Роман Безсмертний Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

Роман Безсмертний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нічого не зміниться.

У понеділок, 30 квітня, закінчується проведення АТО. Починається Операція об’єднаних сил. Або, як ще називають, «заходи щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях».

Багато галасу в українській політиці з цього приводу. Але чи зміниться щось реально для Донбасу? Чи допоможе перейменування операції відновити державний суверенітет України на окупованих територіях? Чи дає це перейменування хоч якийсь шанс на безпечну реінтеграцію?

Моя відповідь на всі ці питання – ні. Формальне перейменування АТО нічого не змінить ні для окупованого Донбасу, ні для решти України.

Зрештою, всі заходи, які прописані у законі «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях», можна було проводити і без прийняття цього незрозумілого закону.

Я завжди кажу: у нас є закони «Про оборону» і «Про правовий режим воєнного стану». Вони діяли ще на момент початку агресії. І повністю розв’язували руки і президенту, і Верховній Раді для того, щоб відновити контроль України на окупованих територіях, створювати оперативне командування і так далі. Не треба вигадувати новий велосипед, коли є на чому їхати.

Тому переконаний, що перейменування АТО і перехід операції під командування Об’єднаних сил – виключно політичний хід. Це спроба головнокомандувача держави уникнути відповідальності за процеси на Донбасі. Оскільки, починаючи з 30 квітня, повне управління і відповідальність бере на себе командувач Об’єднаних сил. Все тепер можна буде списати на нього. Це перша частина політичної гри.

Друга. Згаданий закон і створення Об’єднаного штабу – це, по суті, продовження поєдинку між БПП і «Народним фронтом». Пояснюю. Національна гвардія, в межах Операції об’єднаних сил, тепер підпорядковуватиметься Оперативному штабу. А не МВС…

Тобто забагато політики, але замало суті. Починаючи від 30 квітня, українці отримають лише нову порцію політичної риторики. Реальна картина на Донбасі, бойові дії, життя у сірій зоні – все залишиться без змін.

Фактом залишається те, що на п’ятий рік війни у влади немає цілісної концепції реінтеграції окупованих територій. Дорогоцінний час витрачають на перейменування, політичну риторику і політичні бої. Це точно не допоможе повернути Донбас. Держава потребує негайних і впевнених дій для відновлення суверенітету на окупованих територіях.

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