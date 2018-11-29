«Он меня уничтожит». Фраза Януковича, з якої почалась українська трагедія п'ять років тому

Роман Безсмертний Громадський діяч, народний депутат України (1994–2004), заступник Глави Секретаріату Президента України (2007–2008), колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

Роман Безсмертний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Підпиши» - скандував Євромайдан 5 років тому.

Але Янукович на той час вже озвучив свій намір не підписувати Угоду про Асоціацію і вільну торгівлю з Євросоюзом. У європейських лідерів лишалася доба, аби вплинути на тодішнього українського президента.

Тодішній Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський мав вилітати на саміт «Східного партнерства» у Вільнюсі вечірнім літаком. За кілька годин до відльоту я з ним зустрівся. Він поспішав. І я з порога сказав: «Ви останній, кого я можу просити. Підпишіть замість Угоди якийсь меморандум, заяву, хоч щось. Інакше буде біда». Відчуття небезпеки не давало мені спокою. Потрібен був документ, нехай навіть формальний, який би хоч трохи вгамував пристрасті в Києві і став відповіддю Москві.

Європейські лідери, які приїжджали на саміт 28 листопада, веселилися, жартували, співали пісень. Вони не усвідомлювали чим закінчиться ця зустріч. Я дивився відеотрансляцію і дивувався – в яких різних світах ми живемо. Один світ напередодні війни, а інший цього і не помічає.

Про хід переговорів у Вільнюсі дізнавався від мого хорошого товариша, литовського дипломата. Всю ніч на 29 листопада був з ним на зв’язку, знав деякі деталі кулуарних розмов. Лідерам ЄС не вдалось переконати Януковича. І я жалкував, що не приніс Яну Томбінському проект заяви чи меморандуму, які могли б підписати замість Угоди про Асоціацію. У Європейських лідерів просто не було часу на підготовку альтернативного документу, вони його витратили на вмовляння Януковича.

«Он меня уничтожит, если я это сделаю», - ця фраза Януковича в розмові з Грібаускайте стала контрольною. Вона запустила всі трагічні події, що відбудуться потім в Україні: революцію, анексію Криму, війну на Донбасі.

Трагедія розпочнеться вже наступної ночі. Вранці 30 листопада 2013 року ми з дружиною увімкнемо телевізор і оніміємо від жаху… На Майдані пролилась кров невинних молодих людей, які бачили своє майбутнє у Європі.

Дві ночі. Два вчинки однієї людини, які змінили історію і всіх нас. Дві доби, які стали провісницями кровопролитної війни. Яка, на жаль, не обмежиться протистоянням лише України і Росії.

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