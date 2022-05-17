Управління окупованим Маріуполем хочуть віддати кадирівцям – радник міського голови

В Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації

«Кураторами відновлення» Маріуполя можуть стати представники політичної влади Чечні. Таку інформацію повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці в Telegram.

«Наші джерела з оточення Іващенко (новий «мер» Маріуполя) повідомляли про «шефство» від Чечні. Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та націоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства», – зазначив Андрющенко.

Такі теорії радника міського голови є часткове підтвердження. За словами Андрющенка сьогодні в Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата Держдуми РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим.

Ці особи по суті є частиною політичної влади Чечні

«Обговорювали плани по «відновлюванню Маріуполя». Кадирівці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріш нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже не «плани відновлення», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що РПЦ спільно з окупантами депортують українців до Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях.

Також повідомлялося, що в українців, яких російські військові примусово вивезли у РФ, масово відбирають паспорти й видають «липові» довідки.