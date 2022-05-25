  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Безсмертний
рус
    Думки вголос

    Як вирвати Білорусь з рук Кремля

    • Роман Безсмертний

      Громадський діяч, колишній Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Білорусь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи захоче Путін підписати капітуляцію? - Як вирвати Білорусь з рук Кремля
    Чи захоче Путін підписати капітуляцію?
    фото з відкритих джерел

    Росії має бути нанесений нищівний удар

    Путін кидає в м’ясорубку етнічні групи, на кістках яких тримає свій режим. Ви бачили на війні москвичів?

    Білоруську землю Росія поки використовує для атак на Україну. Але я впевнений, що настане черга і білорусів, Лукашенко кине їх на війну з Україною. Він це обов‘язково зробить, бо це порятунок для диктатора.

    Треба зробити кілька кроків аби вирвати Білорусь з рук Кремля:

    Перший. Люблинська трійка (Україна, Польща, Литва) мають публічно підтримати майбутній уряд РБ. Чимало відомих політиків, яких підтримав білоруський народ на виборах, живе закордоном. Цьому уряду вже є на що спертися – полк Калиновського, прообраз майбутньої армії.

    Другий. Тема підтримки білоруського уряду в екзилі має лунати і в форматі «Рамштайн». Країни світу повинні обговорювати яким буде майбутнє Росії і Білорусі. Ні в якому разі не можна пробачати Лукашенку його дії. Зустрічі Путіна і Лукашенка – зайвий доказ того, що вони готують черговий сценарій. Вони втягнуть білорусів у війну. Так, серед білорусів чимало тих, хто нас підтримує. Але армія є армія.

    Росії має бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше не змогла погрожувати своїм сусідам і всьому світу. Така місія у України. Москва має підписати капітуляцію. Під угодою повинні стояти підписи Кремля і всіх країн «Рамштайну».

    Джерело: блог Романа Безсмертного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь росія окупанти Польща армія війна путін Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як вирвати Білорусь з рук Кремля