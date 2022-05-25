Як вирвати Білорусь з рук Кремля

Росії має бути нанесений нищівний удар

Путін кидає в м’ясорубку етнічні групи, на кістках яких тримає свій режим. Ви бачили на війні москвичів?

Білоруську землю Росія поки використовує для атак на Україну. Але я впевнений, що настане черга і білорусів, Лукашенко кине їх на війну з Україною. Він це обов‘язково зробить, бо це порятунок для диктатора.

Треба зробити кілька кроків аби вирвати Білорусь з рук Кремля:

Перший. Люблинська трійка (Україна, Польща, Литва) мають публічно підтримати майбутній уряд РБ. Чимало відомих політиків, яких підтримав білоруський народ на виборах, живе закордоном. Цьому уряду вже є на що спертися – полк Калиновського, прообраз майбутньої армії.

Другий. Тема підтримки білоруського уряду в екзилі має лунати і в форматі «Рамштайн». Країни світу повинні обговорювати яким буде майбутнє Росії і Білорусі. Ні в якому разі не можна пробачати Лукашенку його дії. Зустрічі Путіна і Лукашенка – зайвий доказ того, що вони готують черговий сценарій. Вони втягнуть білорусів у війну. Так, серед білорусів чимало тих, хто нас підтримує. Але армія є армія.

Росії має бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше не змогла погрожувати своїм сусідам і всьому світу. Така місія у України. Москва має підписати капітуляцію. Під угодою повинні стояти підписи Кремля і всіх країн «Рамштайну».

Джерело: блог Романа Безсмертного

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