«Під’їзд суворого режиму». Вхід до будинку в Києві перетворили на тюрму (фото)

Власники магазину на першому поверсі будинку огородили парканом вхід у під'їзд

Вхід до під'їзду одного з будинків у Солом'янському районі Києва обгородили металевим парканом, що нагадує клітку з місць відбування покарання. Замість даху споруди приварили грати. Фото дивної конструкції опубліковане в Telegram-каналі Los Solomas.

За огорожею стоять дворові лавки, на дверях висить кодовий замок.

Кияни почали активно обговорювати цей металевий паркан, порівнюючи його з тюрмою.

Але місцеві мешканці зазначили, що огорожа – справа рук власників гастроному, розташованого на першому поверсі будинку. Таким чином власники магазину вирішили убезпечитися від грабіжників та інших непроханих гостей.

«Насправді це біля гастроному у нас. Задній двір, прийом товару», – написав місцевий житель.

До слова, у Києві здається в оренду кімната у квартирі на вул. Академіка Курчатова, 8. Цікаво, що під житлову кімнату переобладнали балкон і просять за таке житло 4 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.

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