До катастрофи у Афганістані призвела політика Байдена, – CNN

«Відтоді як Байден оголосив про повне виведення США у квітні, таліби захопили вже більше половини з 34 столиць провінцій Афганістану» – експерт CNN

«Причиною негараздів були і є особисті рішення Байдена як політика» – аналітик

«Байден заслуговує на звинувачення за розгром в Афганістані». З таким заголовком вийшов матеріал Пітера Бергена (Peter Bergen), аналітика з питань національної безпеки американської телекомпанії CNN. За словами Бергена, у Афганістані нині починаються точно такі ж небажані процеси, що і в Іраку після виведення військ США з країни наприкінці 2011 року. Тоді там армія бойовиків «ІДІЛ» вже була лише за кілька миль від воріт Багдаду і загарбала майже всю північну частину країни, разом з багатьма великим містами.

«У 2014 році, після того, як «ІДІЛ» почала етнічні чистки в Іраку та вбивала американських журналістів та працівників гуманітарної допомоги, тодішній президент Барак Обама скасував це рішення і надіслав додаткову військову підтримку – збільшивши присутність американських військ до 2900», – йдеться в статті видання.

В обох випадках, наголошує Берген, причиною негараздів були і є особисті рішення Байдена як політика.

Відтоді як Байден оголосив про повне виведення США у квітні, таліби захопили вже більш ніж половина з 34 столиць провінцій Афганістану, і знаходяться у менш як сотні кілометрів від Кабулу та контролює найважливіший автошлях країни – шосе Кабул – Кандагар.

«Талібан контролює більшість території Північного Афганістану, далеко від своїх традиційних опорних пунктів на півдні та сході країни, що свідчить про добре продуману військову стратегію... Так само як «ІДІЛ» в Іраку, таліби також атакують в’язниці по всьому Афганістану і звільняють ув’язнених бойовиків, які приєднуються до них і підсилюють їхні сили», – зазначає Пітер Берген.

Дипломатичні зусилля щодо мирних домовленостей з талібами, аналітик називає «фантазіями». Ймовірність досягнути такої угоди ним оцінюється як нульова.

«Ця перемога джихадистів, для світового джихадистського руху буде такою ж значною, як успіхи «ІДІЛ» в Іраку та Сирії. Так само як і того разу, багато тисяч іноземних бойовиків які стали на шлях войовничого джихаду, швидше за все, прибудуть до Афганістану, щоб приєднатися до переможних «святих воїнів» і пройти військову підготовку», – попереджає експерт CNN.

Вони приєднаються до 10000 іноземних бойовиків, які вже базуються в Афганістані з 20 різних іноземних джихадистських груп, включаючно із «Аль-Каїдою» та «ІДІЛ».

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пригрозив талібам, що будь-які дії з їх боку в Афганістані, які ставлять під загрозу персонал посольства Сполучених Штатів або дипломатичну місію, будуть зустрінуті швидким і рішучим опором з боку американських військовослужбовців.

За останніми повідомленнями, бойовики Талібану без бою взяли афганське ключове східне місто Джелалабад. Джелалабад – останнє велике місто після Кабула.