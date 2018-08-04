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    Думки вголос

    Справа Манафорта і премії менеджерам «Нафтогазу». У чому різниця?

    • Богдан Яременко

      Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    • Розсилка
    <span>Тюремне фото Пола Манафорта, якого звинувачують в тому, що приховав від американських податкових органів гроші, отримані від Януковича</span> - Справа Манафорта і премії менеджерам «Нафтогазу». У чому різниця?
    Тюремне фото Пола Манафорта, якого звинувачують в тому, що приховав від американських податкових органів гроші, отримані від Януковича

    Мільйони, вкрадених у нас грошей, використали на роздмухування теми українського антисемітизму, прикриття гонінь на опозицію

    46 мільйонів доларів преміальних для співробітників НАК «Нафтогазу», виплачених згідно з контрактом і оподаткованих в Україні, стали предметом усесвітнього ср...чу в ФБ.

    А ось суд над Манафортом, в якому повідомляється про понад 70 мільйонів доларів відмитих за 10 років «українських заробітків», схоже, тут мало кого цікавить.

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    Таким перше судове засідання у справі Манафорта побачив художник

    Але ж це 70 мільйонів, вкрадених у нас грошей, які виплачені поза будь-яким контролем! І скільки потрібно вкрасти назагал, щоб заплатити політтехнологам 70 мільйонів доларів!

    І заплатити за що - за роздмухування теми українського антисемітизму, прикриття гонінь на опозицію і тд.

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