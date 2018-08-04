Справа Манафорта і премії менеджерам «Нафтогазу». У чому різниця?

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

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Тюремне фото Пола Манафорта, якого звинувачують в тому, що приховав від американських податкових органів гроші, отримані від Януковича

Мільйони, вкрадених у нас грошей, використали на роздмухування теми українського антисемітизму, прикриття гонінь на опозицію

46 мільйонів доларів преміальних для співробітників НАК «Нафтогазу», виплачених згідно з контрактом і оподаткованих в Україні, стали предметом усесвітнього ср...чу в ФБ.

А ось суд над Манафортом, в якому повідомляється про понад 70 мільйонів доларів відмитих за 10 років «українських заробітків», схоже, тут мало кого цікавить.

Таким перше судове засідання у справі Манафорта побачив художник

Але ж це 70 мільйонів, вкрадених у нас грошей, які виплачені поза будь-яким контролем! І скільки потрібно вкрасти назагал, щоб заплатити політтехнологам 70 мільйонів доларів!

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