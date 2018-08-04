Справа Манафорта і премії менеджерам «Нафтогазу». У чому різниця?
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Розсилка
Мільйони, вкрадених у нас грошей, використали на роздмухування теми українського антисемітизму, прикриття гонінь на опозицію
46 мільйонів доларів преміальних для співробітників НАК «Нафтогазу», виплачених згідно з контрактом і оподаткованих в Україні, стали предметом усесвітнього ср...чу в ФБ.
А ось суд над Манафортом, в якому повідомляється про понад 70 мільйонів доларів відмитих за 10 років «українських заробітків», схоже, тут мало кого цікавить.
Але ж це 70 мільйонів, вкрадених у нас грошей, які виплачені поза будь-яким контролем! І скільки потрібно вкрасти назагал, щоб заплатити політтехнологам 70 мільйонів доларів!
І заплатити за що - за роздмухування теми українського антисемітизму, прикриття гонінь на опозицію і тд.
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