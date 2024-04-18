Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається

Ненадання Україні необхідної допомоги буде великим ударом по лідерству США у світі та навіть Європі

Вільям Тейлор: «Це буде катастрофа для США, якщо ми не надамо Україні підтримки, яку вона потребує зараз»

Якщо Україна не отримає необхідне озброєння для війни із Росією, лідерству США у світі та ЄС буде завдано великого удару. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні (2006-2009 рр.), колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні (з літа 2019 по січень 2020 року).

Дипломат наголосив, що буде величезною поразкою для США ненадання ними необхідної допомоги для України. «Це буде великий удар по лідерству США у світі та навіть Європі. Це буде великий удар по довірі до НАТО. Це заохочуватиме інших автократів: у Китаї і, можливо, навіть у Венесуелі. Це буде заохочувати більші та сильніші країни нападати на менші, намагатися забрати у них території. З усіх цих причин це буде катастрофа для США, якщо ми не надамо Україні підтримки, яку вона потребує зараз», – наголосив він.

Тейлор розповів, що спікер палати представників шукає спосіб, як винести законопроєкт щодо допомоги Україні на голосування.

«Багато республіканців, зокрема у керівництві Палати представників, підтримують цей законопроект, підтримують Україну і підтримують надання допомоги Україні. Хоча республіканці не є об’єднані щодо цього питання, але Спікер Палати представників шукає спосіб, як винести цей законопроєкт на розгляд, щоб за нього проголосували», – повідомив дипломат.

На переконання Вільяма Тейлора, законопроєкт буде ухвалено з великою двопартійною більшістю, «як це відбулося в Сенаті, де цей законопроєт було ухвалено 70-ма голосами проти 29-ти». Він зазначив, що за нього проголосувало 22 республіканці-сенатори.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.