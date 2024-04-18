Головна Світ Політика
search button user button menu button

Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
Ненадання Україні необхідної допомоги буде великим ударом по лідерству США у світі та навіть Європі
фото з відкритих джерел

Вільям Тейлор: «Це буде катастрофа для США, якщо ми не надамо Україні підтримки, яку вона потребує зараз»

Якщо Україна не отримає необхідне озброєння для війни із Росією, лідерству США у світі та ЄС буде завдано великого удару. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні (2006-2009 рр.), колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні (з літа 2019 по січень 2020 року).

Дипломат наголосив, що буде величезною поразкою для США ненадання ними необхідної допомоги для України. «Це буде великий удар по лідерству США у світі та навіть Європі. Це буде великий удар по довірі до НАТО. Це заохочуватиме інших автократів: у Китаї і, можливо, навіть у Венесуелі. Це буде заохочувати більші та сильніші країни нападати на менші, намагатися забрати у них території. З усіх цих причин це буде катастрофа для США, якщо ми не надамо Україні підтримки, яку вона потребує зараз», – наголосив він.

Тейлор розповів, що спікер палати представників шукає спосіб, як винести законопроєкт щодо допомоги Україні на голосування.

«Багато республіканців, зокрема у керівництві Палати представників, підтримують цей законопроект, підтримують Україну і підтримують надання допомоги Україні. Хоча республіканці не є об’єднані щодо цього питання, але Спікер Палати представників шукає спосіб, як винести цей законопроєкт на розгляд, щоб за нього проголосували», – повідомив дипломат.

На переконання Вільяма Тейлора, законопроєкт буде ухвалено з великою двопартійною більшістю, «як це відбулося в Сенаті, де цей законопроєт було ухвалено 70-ма голосами проти 29-ти». Він зазначив, що за нього проголосувало 22 республіканці-сенатори.

Нагадаємо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

Читайте також:

Теги: військова допомога США законопроєкт Вільям Тейлор озброєння Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірині Білик виповнилося 54 роки
Головна новаторка українського шоу-бізнесу
6 квiтня, 23:00
Китайський лідер націлений приймати вирішальні глобальні рішення, нав’язуючи свою волю всьому світові
Сі Цзіньпін хоче змінити світовий порядок і стати вождем всього світу
25 березня, 14:25
На думку депутата, розгляд усіх 4300 правок може бути завершено наступного тижня
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
21 березня, 11:12
Президент розповів, що Україна створює цілком конкретні, системні інструменти, щоб компенсувати збитки, завдані війною
Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі (відео)
2 квiтня, 14:52
Відновлено пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»
Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів
6 квiтня, 01:11
Вночі, проти 6 квітня у Харкові пролунали вибухи
Атака Росії на Харків: є загиблі та поранені (оновлено)
6 квiтня, 03:00
Зеленський повідомив, коли закінчиться будівництво оборонних споруд в Україні
Зеленський повідомив, коли закінчиться будівництво оборонних споруд в Україні
6 квiтня, 23:40
США та інші країни не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю, але надають військово-технічну підтримку
Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні
Вчора, 16:55
Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що зараз виникло багато загроз громадській та національній безпеці
На США чекає теракт, як у «Крокусі»? Заява ФБР
11 квiтня, 23:51

Політика

Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
Допомога Україні. Американський дипломат попередив Білий дім про катастрофу, яку насувається
Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України
Біолабораторії та конгресмени у ЗСУ: соратниця Трампа подала правки до проєкту підтримки України
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах
Латвія та Литва ухвалили рішення на випадок перемоги Трампа на виборах
У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці
У штаб-квартирі партії у Німеччині відбувся масштабний обшук: усі подробиці
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
9210
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
8683
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
7631
Спікер Джонсон повідомив, що є критично важливим для ЗСУ
7457
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч
5601
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua