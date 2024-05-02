Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися

Деякі правила перетину державного кордону можуть змінитися, коли закон про мобілізацію стане чинним

Для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Причиною цьому стане набуття чинності нового закону про мобілізацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко пояснив, що уряд має зробити відповідними до ухваленого закону про мобілізацію інші законодавчі акти України, зокрема ті, що регулюють правила перетину кордону.

«Зважаючи на те, що в статтю 123 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», – сказав він.

Утім, речник ДПСУ наголосив, що достеменно не може сказати, чого стосуватимуться можливі зміни щодо перетину кордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Згодом стало відомо, що українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.