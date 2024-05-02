Головна Країна Політика
search button user button menu button

Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися
18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Деякі правила перетину державного кордону можуть змінитися, коли закон про мобілізацію стане чинним

Для деяких категорій українців можуть змінитися правила виїзду за кордон. Причиною цьому стане набуття чинності нового закону про мобілізацію. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко пояснив, що уряд має зробити відповідними до ухваленого закону про мобілізацію інші законодавчі акти України, зокрема ті, що регулюють правила перетину кордону.

«Зважаючи на те, що в статтю 123 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», – сказав він.

Утім, речник ДПСУ наголосив, що достеменно не може сказати, чого стосуватимуться можливі зміни щодо перетину кордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Згодом стало відомо, що українська влада не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Читайте також:

Теги: війна прикордонники Держприкордонслужба мобілізація кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Норвегія посилює підтримку України
Норвегія виділяє понад пів мільярда доларів на підтримку України
30 квiтня, 21:23
Розвідка знищила багатоцільовий гвинтокрил Ка-32
Розвідка знищила російський гелікоптер Ка-32 – ЗМІ
26 квiтня, 14:23
Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.
Авіація вдарила по 11 районах зосередження особового складу росіян – Генштаб
25 квiтня, 07:36
За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень, допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
22 квiтня, 07:01
Імперський мілітаризм всі ці роки «нової Росії» залишався з нею
«Це – війна Путіна»? Що не так із заявою Юлії Навальної
19 квiтня, 21:30
Після 2025 року президент США зможе списати Україні 100% заборгованості за кредитами із законопроєкту
Яку допомогу отримає Україна від США: з’явився текст законопроєкту
17 квiтня, 22:03
Тактика Путіна, схоже, працює
Bloomberg: Брехня Путіна вплинула на блокування республіканцями пакету допомоги Україні
12 квiтня, 18:39
Виділені кошти США допоможуть Україні краще відбивати російські обстріли
США виділять $138 млн на модернізацію української ППО
11 квiтня, 22:07
Глава МЗС Чехії вважає, що ЄС і НАТО мають вести дебати щодо закінчення війни в Україні
Війну в Україні треба заморозити? Очільник МЗС Чехії дав прогноз
4 квiтня, 09:29

Політика

Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися
Правила перетину кордону для деяких українців можуть змінитися
​«Слуга» Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн
​«Слуга» Клочко отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн
Швейцарський саміт миру: Зеленський підтвердив дати
Швейцарський саміт миру: Зеленський підтвердив дати
Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради
Заборона Московської церкви. Нардепи не розуміють, чому законопроєкт ще не на сайті Ради
Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією
Кулеба назвав дві умови, за яких можливі переговори з Росією
Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів
Протести в Тбілісі: президентка Грузії звернулася до демонстрантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
12K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5873
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5413
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua