«Газпромівські» гроші для УЄФА – це найважливіше
Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших
Ну що, коли мова йде про єврочиновників. Й особливо – чиновників від футболу, ніколи не можна бути впевненим
Пораділи, що на нашій формі буде «Слава Україні»? Ну, то вона і буде. Але.
Україну зобов'язали прибрати з неї напис «Героям слава». Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі «Слава Україна» він начебто несе політичний сенс.
Слоган «Слава Україні» також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. При цьому другий слоган – «Героям слава» – має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він «несе явний політичний сенс».
Зазначимо, що в УЄФА претензій раніше не мали. Але після звернення расіянського футбольного союзу раптом свою думку змінили. Так, щоб типу між крапельок пробігти.
Адже контури карти України з Кримом та гасло «Слава Україні» залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.
А все чому? Бо газпромівські бабки для УЄФА – це найважливіше. І ми це маємо враховувати у випадку з ЄС завжди. Та й з усім світом.
Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших.
Допоки ми слабкі – буде тільки так. І ніякими хайпами це не змінити.
Джерело: блог Богдана Буткевича