«Газпромівські» гроші для УЄФА – це найважливіше

Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших

Ну що, коли мова йде про єврочиновників. Й особливо – чиновників від футболу, ніколи не можна бути впевненим

Пораділи, що на нашій формі буде «Слава Україні»? Ну, то вона і буде. Але.

Україну зобов'язали прибрати з неї напис «Героям слава». Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі «Слава Україна» він начебто несе політичний сенс.

Слоган «Слава Україні» також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. При цьому другий слоган – «Героям слава» – має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він «несе явний політичний сенс».

Зазначимо, що в УЄФА претензій раніше не мали. Але після звернення расіянського футбольного союзу раптом свою думку змінили. Так, щоб типу між крапельок пробігти.

Адже контури карти України з Кримом та гасло «Слава Україні» залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

А все чому? Бо газпромівські бабки для УЄФА – це найважливіше. І ми це маємо враховувати у випадку з ЄС завжди. Та й з усім світом.

Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших.

Допоки ми слабкі – буде тільки так. І ніякими хайпами це не змінити.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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