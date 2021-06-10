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    Думки вголос

    «Газпромівські» гроші для УЄФА – це найважливіше

    «Газпромівські» гроші для УЄФА – це найважливіше

    Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших

    Ну що, коли мова йде про єврочиновників. Й особливо – чиновників від футболу, ніколи не можна бути впевненим

    Пораділи, що на нашій формі буде «Слава Україні»? Ну, то вона і буде. Але.

    Україну зобов'язали прибрати з неї напис «Героям слава». Слоган повинен бути прибраний з форми, тому що в поєднанні зі «Слава Україна» він начебто несе політичний сенс.

    Слоган «Слава Україні» також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний. При цьому другий слоган – «Героям слава» – має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він «несе явний політичний сенс».

    Зазначимо, що в УЄФА претензій раніше не мали. Але після звернення расіянського футбольного союзу раптом свою думку змінили. Так, щоб типу між крапельок пробігти.

    Адже контури карти України з Кримом та гасло «Слава Україні» залишиться. Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

    А все чому? Бо газпромівські бабки для УЄФА – це найважливіше. І ми це маємо враховувати у випадку з ЄС завжди. Та й з усім світом.

    Ми самі маємо любити своїх героїв. І силою своєї держави змушувати їх поважати інших.

    Допоки ми слабкі – буде тільки так. І ніякими хайпами це не змінити.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія УЄФА Газпром Євро-2020
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    «Газпромівські» гроші для УЄФА – це найважливіше