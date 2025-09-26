Головна Країна Події в Україні
МАГАТЕ зафіксувало збиття дрона біля Південноукраїнської АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
МАГАТЕ зафіксувало збиття дрона біля Південноукраїнської АЕС
Спостерігачі агентства зафіксувала збиття дрона приблизно за 800 метрів від периметра атомної електростанції
Унаслідок атаки було пошкоджено регіональну лінію електропередачі

Неподалік Південноукраїнської АЕС зафіксовано збиття безпілотника. Вибух стався приблизно за 800 метрів від огорожі станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

Зазначається, що у ніч на 25 вересня було зафіксовано 22 дрони в зоні моніторингу, частина з яких наближалася до пів кілометра від об'єкта. Представники МАГАТЕ, які перебувають поруч з АЕС, близько першої години ночі чули стрілянину та вибухи. Вранці вони оглянули місце падіння безпілотника і зафіксували вирву розміром чотири квадратні метри і глибиною близько одного метра.

Уламки пошкодили металеві конструкції, вибили скло в машинах, а також вивели з ладу регіональну лінію електропередач на 150 кіловольтів. Водночас ця лінія не була під'єднана до АЕС, тому безпосередньої загрози для роботи реакторів не виникло. Жертв немає.

«Дрони знову пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може так не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів», – каже гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інцидент стався менш ніж через півтори доби після того, як Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання вдесяте від початку війни. Наразі станція вже понад 48 годин працює на аварійних дизель-генераторах, що забезпечують охолодження шести зупинених реакторів та інші критично важливі системи. Це найдовший випадок повної втрати зовнішнього живлення для ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення.

До слова, 69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Теги: МАГАТЕ АЕС безпілотник

