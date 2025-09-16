Президент назвав єдиний спосіб зупинити війну

Володимир Зеленський: Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Дональда Трампа зайняти «чітку позицію» щодо пакета санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб покласти край війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Президент сказав, що єдиний спосіб припинити бойові дії – це спочатку встановити чіткі гарантії безпеки. І це, за його словами, можливо лише за умови, що Трамп проявить сміливість.

Зеленський сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер під час державного візиту президента до Великої Британії цього тижня детально обговорить з ним питання забезпечення майбутнього України.

«Я дуже сподіваюся, що він (Стармер, – «Главком») зможе провести дуже конкретну дискусію про гарантії безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа», – зазначив президент.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін «намагається знайти вихід з ізоляції» шляхом дипломатії за допомогою Дональда Трампа. Український президент сказав, що Путін «повинен заплатити, по-перше, тому що він розпочав війну, а по-друге, тому що намагається знайти вихід з ізоляції».